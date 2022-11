Symbolbild – Foto: Nückel/Steinmann

EP: Mersch erobert Spitze nach Nullnummer im Topspiel Klarer Merscher Sieg beim CSG +++ keine Tore zwischen Mamer und Berburg +++ erster Schierener Saisonsieg

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Ereignisreiche zwanzig Minuten erlebten die Zuschauer im Nachbarduell zwischen Weiler und Bettemburg zwischen der 15. und 35.Spielminute. Nach einen Doppelschlag von Bosson (0-1, 15.‘) und Macalli (0-2, 17.‘) konnte Rodrigues zeitnah für die Yellow Boys verkürzen (1-2, 25.‘), doch nur zehn Minuten später traf Macalli erneut (1-3, 35.‘). Bis zur Pause und weit darüber hinaus passierte dann nichts mehr, erst Mitte der zweiten Hälfte krönte Macalli seinen guten Auftritt mit seinem Tor zum Hattrick (1-4. 70.‘), in der Schlussphase schraubte Dauphin das Ergebnis sogar noch weiter in die Hähe (1-5, 84.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Zwölf Spieltage lange brauchte Aufsteiger Jeunesse Schieren, um seinen ersten Sieg feiern zu können. Bei Nachbar Bissen gelang ein 4:2-Auswärtserfolg, bei dem Mann auch Moral zeigte, geriet das Schlusslicht doch einen frühen Elfmeter von Djalo in Rückstand (1-0, 12.‘). Nachdem Monteiro Mesquito (1-1, 45.‘+1) und Moreira Rico (1-2, 61.‘) das Spiel bereits drehen konnten, glich Guimaraes Santos zwar für Bissen aus (2-2, 69.‘), doch in der Schlussphase sicherten wieder Monteiro Mesquito (2-3, 87.‘) sowie De Sousa Tavares (2-4, 90.‘+5) den Gästen den lang ersehnten ersten Sieg. „Wir brachten von A bis Z alles auf den Platz“ „Es liegt an der geleisteten Arbeit, immerhin arbeiten wir schon seit rund zwei Monaten zusammen“ war sich der Schierener Interimstrainer Vitor Ribeiro über die Gründe des ersten Saisonsieges im Klaren. „Wir brachten von A bis Z alles auf den Platz, haben kaum Geschenke verteilt, waren gut eingestellt und haben die Anweisungen befolgt. Wir spielten gut zwischen den Räumen und warteten auf Kontergelegenheiten, dies tat Bissen richtig weh. Ich bin zufrieden, da wir das Spiel ab der 15.Minute komplett im Griff hatten.“

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Bis zur Halbzeit hielt Aufsteiger Grevenmacher gegen das Topteam aus Mersch mit. Aus einem Abwehrfehler heraus, als CSG-Verteidiger Becker Esteves zum 0-1 anschoss (20.‘), ging der FC Marisca in Führung. Diese sollte aber nicht lange halten, da Lahyani nach Foul im Strafraum an Louadji den schnellen Ausgleich per Elfmeter besorgen konnte (1-1, 25.‘). Nach einigen Verletzungen konnte Grevenmacher keinen adäquaten Ersatz auf das Feld schicken. Ein Doppelschlag von Bresch (1-2, 65.‘) und Schreiner (1-3, 67.‘) leitete die Niederlage der Gastgeber Mitte der zweiten Hälfte endgültig ein, Jacobs aus spitzem Winkel (1-4, 74.‘) und Meyong (1-5, 90.‘+1) schossen Mersch erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitzen, da Berburg die Punkte mit Mamer teilte (s.u.).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit dem erst zweiten Heimsieg der Saison überraschte Medernach Rodange und zieht den BGL-Ligue-Absteiger in Richtung Gefahrenzone. Medernach hatte einen besseren Auftakt ins Spiel, doch nach einer Viertelstunde kam auch Rodange zu seinen ersten Abschlüssen, es blieb aber beim 0-0 zur Pause. Auch zu Beginn der 2.Hälfte hatten die Gästen die ersten guten Gelegenheiten, doch nach rund einer Stunde konterten die Hausherren den Absteiger aus und Delgado vollendete zum 1-0 (61.'). Es kam bis in die Schlussphase hinein jeweils nur noch eine Großchance pro Team. Als Ferro nach 82 Minuten dann einen Konter in der Mitte per Kopf zum 2-0 abschloss, war die Messe eigentlich schon gelesen. Während Rodange das Anschlusstor verpasste, machte Malheiro in der Nachspielzeit alles klar (3-0, 90.'+3).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Steinsel brachte sich im Heimspiel gegen Luxembourg City vor allem in der zweiten Halbzeit selbst um ein bessere Ergebnis. Ein Doppelschlag nach rund einer halben Stunde brachte die Gäste nur scheinbar komfortabel in Führung. Nach einem schönen Lob von Camara zum 0-1 (27.‘) erhöhte Parreira nur wenige Minuten später per Elfmeter auf 0-2 (31.‘). Doch nach der Pause köpfte ausgerechnet der ehemalige Hammer Papadopoulos gegen den Lauf des Torwarts das Anschlusstor (1-2, 55.‘). Während dem FC Alisontia der Ausgleich verwehrt blieb, als Mohammed einen Elfmeter verschoss (70.‘), sorgte Souza Roberto in der letzten Minute der regulären Spielzeit für die Entscheidung (1-3, 90.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit dem knappsten aller Ergebnisse konnte sich Canach gegen Junglinster durchsetzen und klettert auf den 5.Platz, nur drei Zähler hinter Bettemburg, das den begehrten 4.Rang aktuell belegt. Das Tor des Tages erzielte Fine Bop nach 27 Minuten. Reihle setzte sich schön auf rechts durch, flankte in die Mitte auf Bop, der per Kopf traf (1-0). Damit war die Entscheidung bereits nach weniger als einer halben Stunde gefallen, Joker Dervisevic scheiterte in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit noch mit einem Elfmeter am Gästetorwart, die drei Punkte blieben aber dennoch an der Lenninger Straße.