EP: Feulen Erster nach Sieg im Spitzenspiel

Was am Wochenende los war

Auch an diesem Wochenende bestätigte sich das, was Berburgs Trainer Cinar uns bereits am Donnerstag in unserer Vorschau erklärte und was in der Ehrenpromotion nichts Neues darstellt: „In dieser Liga gibt es keinen Trend oder eine Tendenz“. So mischt Wiltz nach einem 2:0-Heimsieg über Mitabsteiger Monnerich und zwei Toren in der 2.Halbzeit trotz Platz 6 im Aufstiegsrennen mit, der FCM steht dagegen noch mit genügend Abstand nach unten auf Rang 12. Im Tabellenkeller gelang Steinsel ein wegweisender Sieg beim direkten Konkurrenten FC Koeppchen. Das Tor des Tages erzielte Mohammed in der Schlussphase per Elfmeter. Nach langen Monaten verlässt Steinsel damit einen direkten Abstiegsplatz und reicht einen solchen an seine Gastgeber weiter.

Vor allem die 1.Halbzeit zwischen Ettelbrück und Luxembourg City bot den Zuschauer Spektakel. Zakis Solo zum frühen 1:0 (9.‘) konnten die Gäste zeitnah und sehenswert egalisieren (1:1, 11.‘). Ettelbrück ging wieder in Führung und legte in der 34.‘ das 3:1 nach, ehe City kurz vor der Pause mit mittlerweile einem Mann weniger per Elfmeter den Anschluss wieder herstellte (3:2, 45‘). Mitte der 2.Hälfte scheiterten die in Unterzahl agierenden Hauptstädter am Pfosten und wenig später am Etzella-Keeper, kurz vor dem Ende trafen sie die Latte ehe Tibor dann der verdiente Ausgleich gelang (3:3, 90.‘+3). Im Verfolgerduell geriet Berburg gegen Walferdingen etwas gegen den Spielverlauf nach einer Einzelaktion von Macedo in Rückstand, konnte das Ergebnis aber vor der Pause drehen und damit auch bereits den 2:1-Endstand herstellen.

Lange lag Mersch im Kellerduell gegen Lorentzweiler mit 1:0 (25.‘) in Führung. Nach dem Dreh drückten die Gäste auf den Ausgleich und fanden diesen in der 66.‘ im Anschluss an eine Ecke (1:1). Als Sadler in der Nachspielzeit das 1:2 köpfte (90.‘+3), lag der Gästesieg in Reichweite, doch der FC Marisca ergatterte sich auf nervenaufreibende Art und Weise noch das Remis: Schmitz scheiterte zwar mit einem Elfmeter an Rao, doch den Abpraller staubte Neves zum 2:2 ab (90.‘+6). Einen klaren 3:0-Erfolg durch u.a. zwei Gomes-Tore feierte Rümelingen in Schifflingen und rückt auf Platz 2 vor. Seine gute Form konnte Aufsteiger Beles auch gegen Absteiger Bettemburg bestätigen. Dem 1:0 in der 25.‘ folgte zwar der zeitnahe Ausgleich (1:1, 31.‘), doch die Punkteteilung darf für den FC The Belval durchaus als positives Ergebnis verbucht werden. Nach einem Platzverweis kurz vor der Pause hatte Fola in der Folge in Unterzahl Mühe im Spitzenspiel gegen Feulen, welches sich durch zwei frühe Tore nach dem Dreh jeweils nach Ecken mit 2:0 behauptete und die Tabellenspitze übernimmt.

Da Silva Gomes: „Schade, dass wir uns zwei Gegentore nach Standards fangen“

Fola-Trainer Henrique da Silva Gomes gegenüber FuPa: „Die Rote Karte kurz vor der Pause war natürlich bedauerlich, aber solche Sachen kommen im Fußball vor, wir werden uns jetzt nicht weiter damit beschäftigen. Ich denke wir kamen mit einem Mann weniger eigentlich gut in die 2.Halbzeit, es war halt schade, dass wir uns zwei Gegentore nach Standards fangen. Wir waren etwas müde, am Pokal kann es aber nicht gelegen haben, da Feulen am Mittwoch auch gespielt hat.

Es war ein sehr enges und umkämpftes Topspiel, das in beide Richtungen hätte kippen können. Auch wir hatten drei sehr klare Torchancen, eine davon zehn Minuten vor Schluss und wenn diese reingeht, dann denke ich, dass noch etwas für uns drin gewesen wäre. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir alle für kommenden Sonntag wieder einsatzfähig bekommen. Es bleiben elf Spiele, in der Tabelle liegt alles nah zusammen. Wir müssen bis zum Saisonende konzentriert und solide sein.“