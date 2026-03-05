Josef Cinar: „In dieser Liga gibt es keinen Trend oder eine Tendenz“

Ein Pokalwettbewerb ist nur geringfügig spannender als die Ehrenpromotion zwischen den Plätzen 1 und 9. Schon vor dem Winter verriet uns ein Trainer, dass er die 2.Liga interessanter finde als die BGL Ligue. Und dies ist jetzt nicht anders.
Der gute Aufsteiger Beles tritt entsprechend nicht chancenlos gegen den Tabellenfünften und Absteiger Bettemburg an, darauf lassen sowohl die Formtabelle als auch die beiden Unentschieden zuletzt gegen Spitzenteams schließen. Schifflingen empfängt Rümelingen zu einem weiteren Südduell. Beide hatten einen schwierigen Start in das Fußballjahr 2026, die Vorteile sollten aber bei den Gästen liegen. Mersch ist dagegen auf dem Weg der Besserung und z.Z. das formstärkste Team der Liga. Gegen den Vorletzten Lorentzweiler geht es um weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg und der FC Marisca sollte dabei von seinem guten Lauf profitieren können.
Um wichtige Zähler um den Anschluss nach ganz oben kämpfen die punktgleichen Berburg (6.) und Walferdingen (9.) im direkten Vergleich. Der FC Résidence hat seit dem Beginn der Rückrunde noch nicht gewinnen können, etwas das dem FC Berdenia am vergangenen Sonntag ausgerechnet gegen den damaligen Leader Ettelbrück erstmals im neuen Jahr gelang. Was uns Berburgs Trainer Josef Cinar vor der wegweisenden Partie sagte, lest ihr hier.
„In dieser Liga gibt es keinen Trend oder eine Tendenz. Der Sieg in der Art und Weise wie gegen Ettelbrück hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Trotzdem wissen wir, dass wir noch konstanter in unseren Leistungen und Ergebnissen werden müssen. Dafür ist es wichtig, dass wir über 90 Minuten konzentriert bleiben und unsere Phasen im Spiel besser kontrollieren.
Walferdingen ist eine Mannschaft, die sehr kompakt auftreten kann und immer wieder gefährliche Umschaltmomente hat. Da müssen wir vor allem aufmerksam sein und defensiv gut organisiert bleiben. Gleichzeitig wollen wir aber auch unser eigenes Spiel durchbringen und mutig auftreten.“
Etzella bekommt es nach der erwähnten Niederlage mit Luxembourg City zu tun, das am Mittwoch noch im Pokal im Einsatz war. Dies könnte einen kleinen Vorteil für die Ettelbrücker darstellen, insgesamt kann man sich ein offenes Spiel am Deich erwarten. Mit dem FC Koeppchen und Steinsel stehen sich Sorgenkinder gegenüber, deren Formkurve in der Liga zuletzt aber nach oben zeigte. Wormeldingen hat seit drei Spielen nicht mehr verloren, Steinsel seit deren zwei, die Pokalniederlage vom Mittwoch nicht mitgezählt. Auch diese Auseinandersetzung dürfte eine offen werden.
In Weidingen kommt es zum Duell der Absteiger Wiltz und Monnerich, die sich in unterschiedlichen Tabellenregionen befinden, jedoch in den vergangenen zwei Wochen kaum Zählbares verbuchen konnten. Die Heimbilanz spricht für die Gastgeber, dass diese im Pokal unterwegs waren, eventuell für Monnerich. Es könnte eine engere Angelegenheit werden, als Wiltz lieb sein dürfte. Das Gipfeltreffen bestreiten am Sonntag erst um 18 Uhr Leader Fola und der Tabellenzweite Feulen. Die Escher traten mit zuletzt zwei Unentschieden etwas auf der Stelle. Man kann sich mit zwei der besten Sturmreihen der Liga und spielerisch starken Akteuren im Kader durchaus ein attraktives Spiel erwarten.
Am Sonntag
__________________
Hinweis
