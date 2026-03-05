Josef Cinar: „In dieser Liga gibt es keinen Trend oder eine Tendenz“ Gipfeltreffen zwischen Fola und Feulen, Abstiegskampf pur in Mersch und Dreiborn von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Berburg bekommt es am Sonntag in einem spannenden Verfolgerduell mit Walferdingen zu tun – Foto: Bertame Marco

Ein Pokalwettbewerb ist nur geringfügig spannender als die Ehrenpromotion zwischen den Plätzen 1 und 9. Schon vor dem Winter verriet uns ein Trainer, dass er die 2.Liga interessanter finde als die BGL Ligue. Und dies ist jetzt nicht anders.

Der gute Aufsteiger Beles tritt entsprechend nicht chancenlos gegen den Tabellenfünften und Absteiger Bettemburg an, darauf lassen sowohl die Formtabelle als auch die beiden Unentschieden zuletzt gegen Spitzenteams schließen. Schifflingen empfängt Rümelingen zu einem weiteren Südduell. Beide hatten einen schwierigen Start in das Fußballjahr 2026, die Vorteile sollten aber bei den Gästen liegen. Mersch ist dagegen auf dem Weg der Besserung und z.Z. das formstärkste Team der Liga. Gegen den Vorletzten Lorentzweiler geht es um weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg und der FC Marisca sollte dabei von seinem guten Lauf profitieren können. Um wichtige Zähler um den Anschluss nach ganz oben kämpfen die punktgleichen Berburg (6.) und Walferdingen (9.) im direkten Vergleich. Der FC Résidence hat seit dem Beginn der Rückrunde noch nicht gewinnen können, etwas das dem FC Berdenia am vergangenen Sonntag ausgerechnet gegen den damaligen Leader Ettelbrück erstmals im neuen Jahr gelang. Was uns Berburgs Trainer Josef Cinar vor der wegweisenden Partie sagte, lest ihr hier.