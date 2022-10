Enttäuschendes Spiel endet 1:1

Die Anfangsphase gehört ganz klar unserer Mannschaft, einzig die klaren Chancen ließen noch auf sich warten. Immer wieder kam man vor allem über die rechte Angriffsseite durch und man hatte dann auch ein oder zwei gute Einschussmöglichkeiten, scheiterte dabei aber am gut aufgelegten Milan-Keeper Tandjigora. Von den Gästen war nichts zu sehen, sie beschränkten sich nur aufs Verteidigen, was in der ersten Halbzeit auch gut gelang. Insgesamt musste man zur Pause ein 0:0 feststellen, dass weder den eigenen Ansprüchen noch denen an ein gutes Bezirksliga-Niveau genügte. Nach dem Wechsel spielte unsere Mannschaft etwas druckvoller und nach einer präzisen Flanke von Ilg musste Manuel Volk in der Mitte nur noch den Kopf zum 1:0 hinhalten. Wer aber nun dachte, dass der Knoten gelöst war, hatte sich getäuscht. Statt einfach weiter sicher zu stehen und das Spiel zu kontrollieren, machte man unerklärliche Fehler im Aufbauspiel und dann auch in der Rückwärtsbewegung, die zum Ausgleich in der 70.Minute führte. Nur drei Minuten später hätte es nochmal klingeln können, doch der Ball verfehlte knapp das Tor. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal turbulent. Man warf noch einmal alles nach vorne und ab der 90.Minute spielte man nach einer Gelb-Roten Karte in Überzahl. Die letzten 7 Minuten des Spiels in der Nachspielzeit schaffte man es kaum, geordnet nach vorne zu spielen. Dennoch hatte man mit der quasi letzten Aktion des Spiels noch die große Chance zum Sieg. Zuerst hielt der Gästetorwart einen Schuss gegen Fabian Funk und im Nachschuss prallte der Ball von Volk noch an den Pfosten. So ging das Spiel am Ende unentschieden aus, was den eigenen Ansprüchen natürlich in keinster Weise genügen kann.