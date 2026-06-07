Entscheidung vertagt: Türkiyemspor und AL-ARZ im Gleichschritt

Das wohl wahrscheinlichste Szenario ist eingetroffen. Das Spitzenduo löste seine jeweiligen Aufgaben am letzten Spieltag. Für den Moment führt AL-ARZ Libanon das Feld dank eines 2:1-Sieges über den FC Saloniki an. Drei Punkte dahinter folgt der SC Türkiyemspor Essen, der die SpVg Schonnebeck II mit 3:0 bezwang. Die Spielwertung zwischen dem Spiel von Türkiyemspor und den Sportfreunden Altenessen steht allerdings noch aus. Sportliche Relevanz hätte der Ausgang für die Altenessener jedenfalls nicht mehr. Diese sind unabhängig davon mathematisch eliminiert und müssen den Rückgang in die Kreisliga B antreteten.
Türkiyemspor Essen – SpVg Schonnebeck II 3:0
Türkiyemspor Essen: Rami Habeeb, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Adin Selimovic, Özkan Akcapinar, Onur Caparlar, Poyraz-Can Sahin (66. Komlan Agbégniadan), Ivan Wetshemungu (82. Hussein Zeaiter), Berkan Kiris, Emre Ayan (90. Ozan Özdemir) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Alexander Hielscher, Pascal Trucksess, Philipp Mayer, Leon Rücker, Bekir Kozak (79. Koray Aldibas), Arkadiusz Brenk, Ayman El Hany (72. Brian Müller), Justin-Marcus Michels, Leonal Nkansah, Jannis Niklas Laudi - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Berkan Kiris (43.), 2:0 Kubilay Kirlangic (85.), 3:0 Berkan Kiris (90.+2)
Für AL-ARZ war die Ausgangslage klar: Nur ein Sieg würde die Chance auf den Aufstieg wahren. Entsprechend bemühten sich die Gastgeber um Spielkontrolle, fanden gegen die kompakte Defensive von Saloniki zunächst jedoch kaum Lösungen. Doppelschlag vor der Pause bringt AL-ARZ auf Kurs
Die Erlösung kam nach gut einer halben Stunde eher zufällig zustande. Nach einem missglückten Klärungsversuch landete der Ball bei Issa Allouche, der frei vor dem Tor die Ruhe behielt und zum 1:0 einschob (32.).
Der Treffer gab den Gastgebern Sicherheit. Nur wenige Minuten später legte AL-ARZ nach. Evangelos Mitsiotis wurde mit einem starken Steckpass freigespielt und vollendete eiskalt ins kurze Eck zum 2:0 (37.). Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung offener. Saloniki versteckte sich nicht mehr und suchte zunehmend den Weg nach vorne.
Spannend wurde es schließlich in der Schlussphase. Spielertrainer Niko Andreadakis verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern sehenswert direkt in den Winkel und verkürzte auf 1:2 (82.). Plötzlich war die Partie wieder offen.
In den letzten Minuten musste AL-ARZ noch einmal zittern. Saloniki drängte auf den Ausgleich, während Joel Lombardi auf der Gegenseite die große Chance zur Entscheidung vergab, als er am stark reagierenden Dimitrios Theofilaktidis scheiterte (88.).
Am Ende brachte AL-ARZ den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und erledigte seinen Teil der Aufgabe. Der Sieg hielt die Hoffnung auf den Bezirksliga-Aufstieg aufrecht, die endgültige Entscheidung im engen Titelrennen liegt nun allerdings nicht mehr in den eigenen Händen.
AL-ARZ Libanon – FC Saloniki Essen 2:1
AL-ARZ Libanon: Mohammed Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Madani, Fabio Minino, Lars Anhalt, Bilal Abdallah, Mohammed Mustapha (58. Clouis Fon), Evangelos Mitsiotis, Antonio Lombardi, Joel Lombardi, Issa Allouche (70. Ahrif Wendt) - Trainer: Ibrahim Ramadan
FC Saloniki Essen: Dimitrios Theofilaktidis, Ioannis Ketsatis, Christos Tsikrikas, Evangelos Akrivos, Atif Bhatti, Athanasios Mitrentsis, Jude Chinonso Obiezu, Dhia Eddine Agrebaoui, Georgios Sevastidis, Jannis Apostolidis (81. Charles Nnami), Tim Stränger (66. Niko Andreadakis) - Trainer: Niko Andreadakis
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Issa Allouche (32.), 2:0 Evangelos Mitsiotis (37.), 2:1 Niko Andreadakis (82.)
Der DKSV Helene Essen kann durch einen Dreierpack von Hasan Akcakya den Klassenerhalt feiern. Mit dem 3:2-Sieg gegen RuWa Dellwig sind die Sportfreunde Altenessen unabhängig vom Urteil der Spruchkammer beim Türkiyemspor-Spiel abgestiegen.
Meister Kettwig gab sich am letzten Spieltag noch einmal in Torlaune, verlor spektakulär mit 5:10 gegen Niederbonsfeld. Die Spannung war hier aber ohnehin schon raus. Interessanter wurde es im Abstiegskampf. Dort löste der ESC Rellinghausen seine Hausaufgaben, doch Kettwig reichte der eine Punkt aus dem Duell gegen Bredeney für den haarscharfen Klassenerhalt.
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