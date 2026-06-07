Entscheidung vertagt: Türkiyemspor und AL-ARZ im Gleichschritt

Türkiyemspor Essen – SpVg Schonnebeck II 3:0 Türkiyemspor Essen: Rami Habeeb, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Adin Selimovic, Özkan Akcapinar, Onur Caparlar, Poyraz-Can Sahin (66. Komlan Agbégniadan), Ivan Wetshemungu (82. Hussein Zeaiter), Berkan Kiris, Emre Ayan (90. Ozan Özdemir) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Alexander Hielscher, Pascal Trucksess, Philipp Mayer, Leon Rücker, Bekir Kozak (79. Koray Aldibas), Arkadiusz Brenk, Ayman El Hany (72. Brian Müller), Justin-Marcus Michels, Leonal Nkansah, Jannis Niklas Laudi - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 350 Tore: 1:0 Berkan Kiris (43.), 2:0 Kubilay Kirlangic (85.), 3:0 Berkan Kiris (90.+2)

Damit erfüllte Türkiyemspor seine Pflichtaufgabe souverän und wahrte die Chance auf den Aufstieg. Ob der Sieg letztlich für den Sprung in die Bezirksliga reicht, hängt jedoch weiterhin von der noch ausstehenden Wertung der abgebrochenen Partie gegen Altenessen ab.

Die Entscheidung fiel schließlich fünf Minuten vor dem Ende. Nach einem Freistoß stocherte Kubilay Kirlangic den Ball zum 2:0 über die Linie und sorgte für großen Jubel bei den Gastgebern (85.). In der Nachspielzeit setzte Kiris den Schlusspunkt. Mit einem punktgenauen Abschluss ins Eck schnürte er zudem den Doppelpack (90.+2).

Die Schwalben kamen offensiv kaum zur Entfaltung und musste zudem den verletzungsbedingten Ausfall von Ayman El Hany verkraften, der nach einem Zweikampf gestützt vom Platz geführt wurde (72.).

Nach dem Seitenwechsel drängte Türkiyemspor auf die Vorentscheidung. Die Chancen dazu waren reichlich vorhanden. Emre Ayan vergab zunächst aus kurzer Distanz (52.) und setzte wenig später einen Abschluss im Strafraum deutlich über das Tor (54.).

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren immer gefährlicher. Kiris verpasste wenig später nur knapp (26.), ehe die Erlösung kurz vor der Pause folgte. Der Offensivspieler nahm einen Ball stark herunter und jagte ihn unter die Latte zum verdienten 1:0 ins Netz (43.).

Die Gastgeber waren im Fernduell mit Al-ARZ Libanon zum Siegen verdammt und übernahmen von Beginn an die Initiative. Gegen tief stehende Schonnebecker tat sich Türkiyemspor zunächst allerdings schwer. Die erste große Gelegenheit hatte Poyraz-Can Sahin, dessen Abschluss nach einem starken Zuspiel von Berkan Kiris von Gästekeeper Simon Böhm pariert wurde (25.).

Für AL-ARZ war die Ausgangslage klar: Nur ein Sieg würde die Chance auf den Aufstieg wahren. Entsprechend bemühten sich die Gastgeber um Spielkontrolle, fanden gegen die kompakte Defensive von Saloniki zunächst jedoch kaum Lösungen. Doppelschlag vor der Pause bringt AL-ARZ auf Kurs

Die Erlösung kam nach gut einer halben Stunde eher zufällig zustande. Nach einem missglückten Klärungsversuch landete der Ball bei Issa Allouche, der frei vor dem Tor die Ruhe behielt und zum 1:0 einschob (32.).

Der Treffer gab den Gastgebern Sicherheit. Nur wenige Minuten später legte AL-ARZ nach. Evangelos Mitsiotis wurde mit einem starken Steckpass freigespielt und vollendete eiskalt ins kurze Eck zum 2:0 (37.). Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung offener. Saloniki versteckte sich nicht mehr und suchte zunehmend den Weg nach vorne.

Spannend wurde es schließlich in der Schlussphase. Spielertrainer Niko Andreadakis verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern sehenswert direkt in den Winkel und verkürzte auf 1:2 (82.). Plötzlich war die Partie wieder offen.

In den letzten Minuten musste AL-ARZ noch einmal zittern. Saloniki drängte auf den Ausgleich, während Joel Lombardi auf der Gegenseite die große Chance zur Entscheidung vergab, als er am stark reagierenden Dimitrios Theofilaktidis scheiterte (88.).

Am Ende brachte AL-ARZ den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und erledigte seinen Teil der Aufgabe. Der Sieg hielt die Hoffnung auf den Bezirksliga-Aufstieg aufrecht, die endgültige Entscheidung im engen Titelrennen liegt nun allerdings nicht mehr in den eigenen Händen.

AL-ARZ Libanon – FC Saloniki Essen 2:1

AL-ARZ Libanon: Mohammed Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Madani, Fabio Minino, Lars Anhalt, Bilal Abdallah, Mohammed Mustapha (58. Clouis Fon), Evangelos Mitsiotis, Antonio Lombardi, Joel Lombardi, Issa Allouche (70. Ahrif Wendt) - Trainer: Ibrahim Ramadan

FC Saloniki Essen: Dimitrios Theofilaktidis, Ioannis Ketsatis, Christos Tsikrikas, Evangelos Akrivos, Atif Bhatti, Athanasios Mitrentsis, Jude Chinonso Obiezu, Dhia Eddine Agrebaoui, Georgios Sevastidis, Jannis Apostolidis (81. Charles Nnami), Tim Stränger (66. Niko Andreadakis) - Trainer: Niko Andreadakis

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Issa Allouche (32.), 2:0 Evangelos Mitsiotis (37.), 2:1 Niko Andreadakis (82.)