 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Entscheidung vertagt: Türkiyemspor und AL-ARZ im Gleichschritt

Kreisliga A Essen: Die Meisterfrage ist nicht final geklärt. Am letzten Spieltag siegten Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Libanon im Gleichschritt. Die Wertung für den Spielabbruch in Altenessen steht noch aus und wird - in welcher Hinsicht auch immer - den Haken hinter die Saison setzen.

von Markus Becker · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser
Türkiyemspor gewinnt gegen Schonnebeck.
Türkiyemspor gewinnt gegen Schonnebeck. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Das wohl wahrscheinlichste Szenario ist eingetroffen. Das Spitzenduo löste seine jeweiligen Aufgaben am letzten Spieltag. Für den Moment führt AL-ARZ Libanon das Feld dank eines 2:1-Sieges über den FC Saloniki an. Drei Punkte dahinter folgt der SC Türkiyemspor Essen, der die SpVg Schonnebeck II mit 3:0 bezwang. Die Spielwertung zwischen dem Spiel von Türkiyemspor und den Sportfreunden Altenessen steht allerdings noch aus. Sportliche Relevanz hätte der Ausgang für die Altenessener jedenfalls nicht mehr. Diese sind unabhängig davon mathematisch eliminiert und müssen den Rückgang in die Kreisliga B antreteten.

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So läuft der letzte Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Heute, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
3
0

Die Gastgeber waren im Fernduell mit Al-ARZ Libanon zum Siegen verdammt und übernahmen von Beginn an die Initiative. Gegen tief stehende Schonnebecker tat sich Türkiyemspor zunächst allerdings schwer. Die erste große Gelegenheit hatte Poyraz-Can Sahin, dessen Abschluss nach einem starken Zuspiel von Berkan Kiris von Gästekeeper Simon Böhm pariert wurde (25.).

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren immer gefährlicher. Kiris verpasste wenig später nur knapp (26.), ehe die Erlösung kurz vor der Pause folgte. Der Offensivspieler nahm einen Ball stark herunter und jagte ihn unter die Latte zum verdienten 1:0 ins Netz (43.).

Böhm hält Schonnebeck lange im Spiel

Nach dem Seitenwechsel drängte Türkiyemspor auf die Vorentscheidung. Die Chancen dazu waren reichlich vorhanden. Emre Ayan vergab zunächst aus kurzer Distanz (52.) und setzte wenig später einen Abschluss im Strafraum deutlich über das Tor (54.).

Die Schwalben kamen offensiv kaum zur Entfaltung und musste zudem den verletzungsbedingten Ausfall von Ayman El Hany verkraften, der nach einem Zweikampf gestützt vom Platz geführt wurde (72.).

Die Entscheidung fiel schließlich fünf Minuten vor dem Ende. Nach einem Freistoß stocherte Kubilay Kirlangic den Ball zum 2:0 über die Linie und sorgte für großen Jubel bei den Gastgebern (85.). In der Nachspielzeit setzte Kiris den Schlusspunkt. Mit einem punktgenauen Abschluss ins Eck schnürte er zudem den Doppelpack (90.+2).

Damit erfüllte Türkiyemspor seine Pflichtaufgabe souverän und wahrte die Chance auf den Aufstieg. Ob der Sieg letztlich für den Sprung in die Bezirksliga reicht, hängt jedoch weiterhin von der noch ausstehenden Wertung der abgebrochenen Partie gegen Altenessen ab.

Türkiyemspor Essen – SpVg Schonnebeck II 3:0
Türkiyemspor Essen: Rami Habeeb, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Adin Selimovic, Özkan Akcapinar, Onur Caparlar, Poyraz-Can Sahin (66. Komlan Agbégniadan), Ivan Wetshemungu (82. Hussein Zeaiter), Berkan Kiris, Emre Ayan (90. Ozan Özdemir) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Alexander Hielscher, Pascal Trucksess, Philipp Mayer, Leon Rücker, Bekir Kozak (79. Koray Aldibas), Arkadiusz Brenk, Ayman El Hany (72. Brian Müller), Justin-Marcus Michels, Leonal Nkansah, Jannis Niklas Laudi - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Berkan Kiris (43.), 2:0 Kubilay Kirlangic (85.), 3:0 Berkan Kiris (90.+2)

Heute, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
2
1
Abpfiff

Für AL-ARZ war die Ausgangslage klar: Nur ein Sieg würde die Chance auf den Aufstieg wahren. Entsprechend bemühten sich die Gastgeber um Spielkontrolle, fanden gegen die kompakte Defensive von Saloniki zunächst jedoch kaum Lösungen. Doppelschlag vor der Pause bringt AL-ARZ auf Kurs

Die Erlösung kam nach gut einer halben Stunde eher zufällig zustande. Nach einem missglückten Klärungsversuch landete der Ball bei Issa Allouche, der frei vor dem Tor die Ruhe behielt und zum 1:0 einschob (32.).

Der Treffer gab den Gastgebern Sicherheit. Nur wenige Minuten später legte AL-ARZ nach. Evangelos Mitsiotis wurde mit einem starken Steckpass freigespielt und vollendete eiskalt ins kurze Eck zum 2:0 (37.). Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung offener. Saloniki versteckte sich nicht mehr und suchte zunehmend den Weg nach vorne.

Spannend wurde es schließlich in der Schlussphase. Spielertrainer Niko Andreadakis verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern sehenswert direkt in den Winkel und verkürzte auf 1:2 (82.). Plötzlich war die Partie wieder offen.

In den letzten Minuten musste AL-ARZ noch einmal zittern. Saloniki drängte auf den Ausgleich, während Joel Lombardi auf der Gegenseite die große Chance zur Entscheidung vergab, als er am stark reagierenden Dimitrios Theofilaktidis scheiterte (88.).

Am Ende brachte AL-ARZ den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und erledigte seinen Teil der Aufgabe. Der Sieg hielt die Hoffnung auf den Bezirksliga-Aufstieg aufrecht, die endgültige Entscheidung im engen Titelrennen liegt nun allerdings nicht mehr in den eigenen Händen.

AL-ARZ Libanon – FC Saloniki Essen 2:1
AL-ARZ Libanon: Mohammed Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Madani, Fabio Minino, Lars Anhalt, Bilal Abdallah, Mohammed Mustapha (58. Clouis Fon), Evangelos Mitsiotis, Antonio Lombardi, Joel Lombardi, Issa Allouche (70. Ahrif Wendt) - Trainer: Ibrahim Ramadan
FC Saloniki Essen: Dimitrios Theofilaktidis, Ioannis Ketsatis, Christos Tsikrikas, Evangelos Akrivos, Atif Bhatti, Athanasios Mitrentsis, Jude Chinonso Obiezu, Dhia Eddine Agrebaoui, Georgios Sevastidis, Jannis Apostolidis (81. Charles Nnami), Tim Stränger (66. Niko Andreadakis) - Trainer: Niko Andreadakis
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Issa Allouche (32.), 2:0 Evangelos Mitsiotis (37.), 2:1 Niko Andreadakis (82.)

Die weiteren Spiele:

Der DKSV Helene Essen kann durch einen Dreierpack von Hasan Akcakya den Klassenerhalt feiern. Mit dem 3:2-Sieg gegen RuWa Dellwig sind die Sportfreunde Altenessen unabhängig vom Urteil der Spruchkammer beim Türkiyemspor-Spiel abgestiegen.

Heute, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
4
3
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
2
0
Abpfiff

Di., 02.06.2026, 19:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
6
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
3
2
Abpfiff

Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
5
1
Abpfiff

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>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der letzte Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Meister Kettwig gab sich am letzten Spieltag noch einmal in Torlaune, verlor spektakulär mit 5:10 gegen Niederbonsfeld. Die Spannung war hier aber ohnehin schon raus. Interessanter wurde es im Abstiegskampf. Dort löste der ESC Rellinghausen seine Hausaufgaben, doch Kettwig reichte der eine Punkt aus dem Duell gegen Bredeney für den haarscharfen Klassenerhalt.

Heute, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
0
0
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
4
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
10
5
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
0
4
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
4
2
Abpfiff

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