Englische Woche in der Regionalliga: Brisantes Augsburg-Derby im Fokus

Englische Woche in der Regionalliga Bayern: Am Dienstag steht der 30. Spieltag auf dem Programm. Und das Schöne für alle neutralen Fans: Oben wie unten spitzt sich die Lage zu, ein hochspannendes Saisonfinish scheint garantiert.
Wer behält die Nerven im Titelrennen? Alle drei Konkurrenten haben am Dienstag Heimrecht. Tabellenführer 1. FC Nürnberg II empfängt zuhause die Bayern-Amateure, die Hachinger sind der klare Favorit gegen die SpVgg Hankofen-Hailing und auch für die formstarken Würzburger Kickers sollte am Dallenberg auf jeden Fall ein Heimsieg gegen die SpVgg Bayreuth möglich sein.
Im Fokus des 30. Spieltags steht jedoch ein Stadtderby, das noch dazu im Bundesligastadion ausgetragen wird. In der WWK-Arena kreuzen der FC Augsburg II und der TSV Schwaben Augsburg die Klingen. Ein Duell mit jeder Menge Brisanz, geht es doch für beide Konkurrenten knallhart um den Klassenerhalt. Für TSV-Sportdirektor Max Wuschek, der in wenigen Wochen am Saisonende seinen Posten räumt, wird das nochmal ein besonderes Highlight. Aber nicht nur für ihn: "Nicht viele Spieler von uns werden in ihrer Karriere in den Genuss kommen, in diesem Stadion spielen zu dürfen und die Jungs sollen das auch genießen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich was holen." Die Ausgangslage ist klar: Der FCA ist nach der Niederlage in Hankofen massiv unter Zugzwang, die "Schwabenritter" kommen mit viel Selbstvertrauen, wie Wuschek betont: "Gegen Burghausen haben wir sicher nicht unsere beste Leistung gezeigt, aber auch so ein Spiel musst du dann auch erst einmal mit 1:0 über die Bühne bringen. Ich kann nur sagen: Sensationell, wie die Jungs seit Beginn der Rückrunde punkten. Wir stehen in der Rückrundentabelle auf Platz sechs."
Der 30. Spieltag in der Übersicht:
Di., 21.04.26 18:00 Uhr FC Augsburg II - TSV Schwaben Augsburg
Di., 21.04.26 18:30 Uhr FC Würzburger Kickers - SpVgg Bayreuth
Di., 21.04.26 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching - SpVgg Hankofen-Hailing
Di., 21.04.26 19:00 Uhr FV Illertissen - Viktoria Aschaffenburg
Di., 21.04.26 19:00 Uhr SV Wacker Burghausen - SpVgg Greuther Fürth II
Di., 21.04.26 19:00 Uhr TSV Aubstadt - VfB Eichstätt
Di., 21.04.26 19:00 Uhr 1. FC Nürnberg II - FC Bayern München II
Di., 21.04.26 19:00 Uhr SpVgg Ansbach - FC Memmingen
Di., 21.04.26 19:00 Uhr DJK Vilzing - TSV Buchbach