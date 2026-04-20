Englische Woche in der Regionalliga: Brisantes Augsburg-Derby im Fokus

Einiges geboten sein dürfte wieder, wenn der FC Augsburg II und der TSV Schwaben Augsburg in der WWK-Arena aufeinandertreffen. – Foto: Imago Images

Wer behält die Nerven im Titelrennen? Alle drei Konkurrenten haben am Dienstag Heimrecht. Tabellenführer 1. FC Nürnberg II empfängt zuhause die Bayern-Amateure, die Hachinger sind der klare Favorit gegen die SpVgg Hankofen-Hailing und auch für die formstarken Würzburger Kickers sollte am Dallenberg auf jeden Fall ein Heimsieg gegen die SpVgg Bayreuth möglich sein.

Im Fokus des 30. Spieltags steht jedoch ein Stadtderby, das noch dazu im Bundesligastadion ausgetragen wird. In der WWK-Arena kreuzen der FC Augsburg II und der TSV Schwaben Augsburg die Klingen. Ein Duell mit jeder Menge Brisanz, geht es doch für beide Konkurrenten knallhart um den Klassenerhalt. Für TSV-Sportdirektor Max Wuschek, der in wenigen Wochen am Saisonende seinen Posten räumt, wird das nochmal ein besonderes Highlight. Aber nicht nur für ihn: "Nicht viele Spieler von uns werden in ihrer Karriere in den Genuss kommen, in diesem Stadion spielen zu dürfen und die Jungs sollen das auch genießen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich was holen." Die Ausgangslage ist klar: Der FCA ist nach der Niederlage in Hankofen massiv unter Zugzwang, die "Schwabenritter" kommen mit viel Selbstvertrauen, wie Wuschek betont: "Gegen Burghausen haben wir sicher nicht unsere beste Leistung gezeigt, aber auch so ein Spiel musst du dann auch erst einmal mit 1:0 über die Bühne bringen. Ich kann nur sagen: Sensationell, wie die Jungs seit Beginn der Rückrunde punkten. Wir stehen in der Rückrundentabelle auf Platz sechs."