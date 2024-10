Enges Rennen um die Spitzenplätze

Mit mehreren Duellen im Aufstiegs- und Abstiegskampf verspricht der 10. Spieltag, die Dynamik in der Tabelle noch einmal zu verschärfen. Während Kuckum nach der ersten Niederlage der Saison gegen die Viktoria ran muss, die im letzten Spieltag Stärke gegen Breberen gezeigt haben und drei Punkte holen konnten, muss Kückhoven an der Leistung des letzten Spieltages anknüpfen.

Schwarz-Weiß Schwanenberg (10. Platz, 9 Punkte) und Germania Kückhoven (16. Platz, 1 Punkt) stehen sich in einem entscheidenden Duell gegenüber. Schwanenberg-Coach Sinan Kapar sieht der Partie mit Respekt entgegen: „Für mich ist es immer ein besonderes Spiel, da ich knapp 10 Jahre für Kückhoven gespielt habe. Wir wollen unsere Heimserie von 3 Siegen in Folge ohne Gegentor fortsetzen, aber es wird kein Selbstläufer.“ Kapar betont außerdem die Ausfälle in seinem Team: „Neben krankheitsbedingten Ausfällen fehlt auch unser Stammtorwart Max Ehlert nach seiner Roten Karte, sodass unser junger Keeper Louis Müller im Tor stehen wird.“ Fox Kückhovens Trainer blickt ebenfalls fokussiert auf das Spiel: „Ich erwarte auf dem kleinen Kunstrasen in Schwanenberg ein intensives und zweikampfbetontes Spiel zweier sehr junger Mannschaften. Jeder Ballverlust kann durch die kurze Distanz gefährlich werden.“ Dennoch glaubt er an die Stärken seines Teams: „Schwanenberg hat gezeigt, dass sie über die gesamte Spielzeit Gas geben können, aber in dieser Hinsicht sehe ich mein Team keinesfalls im Nachteil.“ Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein spannendes und umkämpftes Spiel freuen.