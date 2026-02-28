Enges Duell am Dörenberg erwartet

Am Dörenberg wartet ein Vergleich, der in der Tabelle eng beieinanderliegt und sportlich viel verspricht. Der VfL Vichttal empfängt die U23 von SC Fortuna Köln II. Fünfter gegen Siebter, acht Punkte trennen Vichttal vom Spitzenreiter, drei Punkte die beiden Kontrahenten.
Während die Fortuna-Reserve mit einem klaren 3:0 gegen den abstiegsbedrohten FC Pesch stark in die Rückrunde gestartet ist, musste Vichttal im Topspiel gegen Eintracht Hohkeppel einen Dämpfer hinnehmen. Die 0:3-Niederlage zum Rückrundenauftakt war deutlich, ändert aber nichts an der insgesamt starken Saison des VfL. Mit 30 Punkten rangiert das Team auf Platz fünf. Will man den Anschluss nach oben nicht verlieren, ist ein Heimsieg Pflicht.
Verzichten muss Vichttal allerdings auf Offensivkräfte Dogukan Türkmen und Sinan Ak, die beide rot gesperrt fehlen.
Fortuna Köln II präsentiert sich in dieser Saison bemerkenswert stabil. Die junge Mannschaft, regelmäßig verstärkt aus dem Regionalligakader, steht mit 27 Punkten auf Rang sieben. Im Hinspiel musste man sich Vichttal knapp mit 1:2 geschlagen geben. Entsprechend motiviert dürfte die Südstädter Reserve anreisen.
Teammanager Stefan Kleefisch ordnet die Rollen dennoch klar ein: „Die drittbeste Auswärtsmannschaft reist zum zweitbesten Heimteam. Der Siebte reist zum Fünften. Vichttal ist für mich dennoch der klare Favorit.“
Der Dörenberg sei kein einfaches Pflaster: „Die Zuschauer sind emotional dabei. Wir müssen vor allem kämpferisch dagegenhalten. Spielerisch sehe ich uns auf Augenhöhe.“ Besonders hebt Kleefisch die eingespielte Struktur sowie die Offensivqualität des VfL hervor, unter anderem mit Henrik Artz, Ali Gnondi und Niklas Valerius.
Auch auf Vichttaler Seite rechnet man mit einer intensiven Partie. Co-Trainer Sanjin Talic erwartet „ein enges Duell wie im Hinspiel gegen ein spielstarkes Team mit einer erfahrenen Achse und vielen spannenden Talenten.“
Die Statistik unterstreicht die Ausgeglichenheit: Zweitbestes Heimteam trifft auf drittbeste Auswärtsmannschaft. „Das verspricht ein spannendes Spiel um die Top fünf“, so Talic. Viel spricht also für eine Partie auf Augenhöhe mit hoher Intensität und Bedeutung für das Rennen um die oberen Plätze.