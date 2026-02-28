Enges Duell am Dörenberg erwartet Top-5 im Blick: Vichttal empfängt formstarke Fortuna-Reservern von Niklas Lohrer · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Kleefisch warnt vor Vichttal Offensive um Henrik Artz – Foto: Ayhan Gündüz

Am Dörenberg wartet ein Vergleich, der in der Tabelle eng beieinanderliegt und sportlich viel verspricht. Der VfL Vichttal empfängt die U23 von SC Fortuna Köln II. Fünfter gegen Siebter, acht Punkte trennen Vichttal vom Spitzenreiter, drei Punkte die beiden Kontrahenten.

Zweitbestes Heimteam gegen drittbeste Auswärtsmannschaft Während die Fortuna-Reserve mit einem klaren 3:0 gegen den abstiegsbedrohten FC Pesch stark in die Rückrunde gestartet ist, musste Vichttal im Topspiel gegen Eintracht Hohkeppel einen Dämpfer hinnehmen. Die 0:3-Niederlage zum Rückrundenauftakt war deutlich, ändert aber nichts an der insgesamt starken Saison des VfL. Mit 30 Punkten rangiert das Team auf Platz fünf. Will man den Anschluss nach oben nicht verlieren, ist ein Heimsieg Pflicht. Verzichten muss Vichttal allerdings auf Offensivkräfte Dogukan Türkmen und Sinan Ak, die beide rot gesperrt fehlen.

Kleefisch: „Vichttal ist der klare Favorit“ Fortuna Köln II präsentiert sich in dieser Saison bemerkenswert stabil. Die junge Mannschaft, regelmäßig verstärkt aus dem Regionalligakader, steht mit 27 Punkten auf Rang sieben. Im Hinspiel musste man sich Vichttal knapp mit 1:2 geschlagen geben. Entsprechend motiviert dürfte die Südstädter Reserve anreisen. Teammanager Stefan Kleefisch ordnet die Rollen dennoch klar ein: „Die drittbeste Auswärtsmannschaft reist zum zweitbesten Heimteam. Der Siebte reist zum Fünften. Vichttal ist für mich dennoch der klare Favorit.“