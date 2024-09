Enger Ausgang für SG Belle-Cappel-Leopoldstal gegen FC Augustdorf

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Augustdorf

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: FC Augustdorf gegen SG Belle-Cappel-Leopoldstal 3:2 (1:1)

Augustdorf. Der FC Augustdorf und die SG Belle-Cappel-Leopoldstal liefern sich am Sonntag ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Schiedsrichter Michael Pelster (Detmold) hat alle Hände voll zu tun. Alles in Allem sechs Karten kommen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Die Partie kommt nur schleppend in Gang. Endlich, nach 25 Minuten landet Joel Weber den ersten Treffer und bringt die Gäste ins Schwitzen. Doch die Belle-Cappeler geben noch nicht auf: Vier Minuten vor der Halbzeitpause fällt das Gegentor durch Louis Hilker. 1:1 gehen die Teams in die Pause.

Es ist eine Partie zum Mitfiebern. Tor Nummer drei schießt Dominic Linnenbrügger: Wieder Augustdorf (60), gefolgt von Joel Weber (FC Augustdorf) Minute 77. Es steht 3:1 für den FC Augustdorf.

In den letzten Minuten versuchen beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Deniz Ismail Kaymaz ersetzt Pascal Becker und Joshua Gossen für Joel Weber. Auf der Gastseite springt Jan Alberti für Felix Spilker ein.

Der Belle-Cappeler Mannschaft gelingt es ganz knapp vor Ende der Partie, nochmal einzunetzen. Finn Niederkrome kann eine Minute vor Spielende mit Erfolg abschließen und beschert dem Verein einen weiteren Treffer. Der Spielausgang ist jedoch entschieden. Die Belle-Cappeler rutschen auf Platz drei ab.

Die Aufstellungen: FC Augustdorf - SG Belle-Cappel-Leopoldstal

FC Augustdorf: Finn Ickler (32), Joel Weber (7), Ardi Shabani (11), Pascal Becker (25), Tim Barke (3), Dominic Linnenbrügger (61), Tim Bertram (2), Lian Joel Löwen (16), Pascal Swoboda (6), Patrick Ehrenberg (8), Christian Pörtner (33)

SG Belle-Cappel-Leopoldstal: Marvin Wittelmeyer (3), Luka Klützing (6), Jerome Vanin (9), Kilian Hellwig (17), Felix Spilker (7), Ben Luca Hünkemeier (11), Sebastian Strippel (1), Marvin Schmidt (13), Louis Hilker (4), Moritz Hartmann (14), Robin Schlingmann (10)

Schiedsrichter: Michael Pelster (Detmold)

Assistent: John Janzen

Assistent: Stefan Warkentin



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.