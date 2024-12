Enger Ausgang für 1. FC Bocholt gegen SC Paderborn 07 U21

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024 14.00 Uhr

Austragungsort: Bocholt

Wettbewerb: Regionalliga West

Spieltag: 17

Spielbericht: 1. FC Bocholt gegen SC Paderborn 07 U21 1:2 (1:1)

Bocholt. Ein mitreißendes Kopf-an-Kopf-Rennen bietet sich den 1.606 Zuschauern im Bocholter Stadion Am Hünting am Samstag. Der Schiedsrichter Ivan Mrkalj hat alle Hände voll zu tun. Insgesamt neun Karten inklusive eines Platzverweises kommen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Sofort nach Spielbeginn ändert sich schon der Spielstand: Jascha Brandt locht als erster ein und verschafft der Gastelf frühzeitig die Oberhand. Doch die Bocholter geben noch nicht auf: In Minute 28 fällt das Gegentor via Strafstoß durch Jan Holldack.

In der zweiten Halbzeit versuchen beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Isaak Simion Akritidis ersetzt Jan Wellers und Marko Stojanovic für Phillip König. Auf der Gastseite springen Maik Amedick für Tristan Zobel und Max Ritter für Luis Floerke ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen soll.

Das Spiel ist fast zu Ende, da knallt es noch einmal: Neun Minuten vor Abpfiff manövriert Kevin Luca Gleissner den Ball erfolgreich über die Linie und sichert den Siegtreffer für das Aufgebot aus Paderborn (81). Die Bocholter rutschen auf Platz zwölf ab.

Tore fallen keine mehr. In Spielminute 88 handelt sich der SC Paderborn 07 U21 noch eine Rote Karte ein.

Die Aufstellungen: 1. FC Bocholt - SC Paderborn 07 U21

FC Bocholt: Lucas Fox (1), Jan Holldack (10), Julian Riedel (2), Philipp Hanke (3), Cedric Euschen (9), Kasper Werner Harbering (4), Jan Wellers (8), Jarno Janssen (28), Marvin Lorch (25), Phillip König (11), Raphael Assibey-Mensah (7)

SC Paderborn 07 U21: Medin Kojic (27), Kevin Krumme (4), Martin Ens (15), Tristan Zobel (23), Tim Böhmer (5), Luis Floerke (22), Arne Schulz (1), Jascha Brandt (24), Marco Pledl (25), Travis Helmut Casper Anton De Jong (20), Joel Vega Zambrano (7)

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj

Assistent: Lukas Dahmann

Assistent: Carlos Ssykor



