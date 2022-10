Energische Ansprache fruchtet Landesligist FC Kaunitz setzt sich nach 0:1-Rückstand beim VfB Fichte durch.

Es bedurfte allerdings erst einer energischen und lautstarken Halbzeitansprache durch den Coach, bevor der FC Kaunitz seiner Favoritenrolle beim Tabellen-16. gerecht wurde. „Wir waren gar nicht gut in der ersten Halbzeit, haben die Zweikämpfe nicht angenommen und einen teils lethargischen Auftritt hingelegt“, kritisierte Uffelmann seine Spieler heftig.

Der 0:1-Pausenrückstand war die logische Folge, doch der Appell des Trainers an die Einstellung der Mannschaft trug zum Glück Früchte. Maximilian Klaas, der vor einer Woche gegen den TuS Lohe entgegen der ersten Diagnose doch keinen Bruch sondern nur eine starke Prellung der rechten Hand erlitten hat und seine Rolle im zentralen Mittelfeld wieder gewohnt robust ausfüllen konnte, setzte mit einem 20-m-Schuss zum 1:1-Ausgleich (64.) das erste Zeichen für die Wende im Spiel. Fabio Kristkowitz bewies anschließend seine Torjägerqualitäten und brachte die Gäste im Nachschuss mit 2:1 (77.) in Führung, nachdem VfB-Keeper Matti Kuuse seinen ersten Schuss noch abgewehrt hatte. In den Schlussminuten bauten Tom Stickling und Felix Szepurek den Sieg gegen jetzt hoch verteidigende Gastgeber auf 4:1 aus.

Der VfB Fichte bildete nach dem Spiel einen Kreis, in dem Interimstrainer Daniel Kirchkessler wie eine Raubkatze umher tigerte. „Das defensive Grundverhalten hat sich in den letzten Wochen verbessert. Ziel ist es, das Spiel aus der ersten Halbzeit konstant zu zeigen“, so Fichtes Teammanager Tobias Czarnetzki.

FC Kaunitz: Leier – Bürmann, Frosch, Blomberg (82. Nepke), Holtermann (68. Ghali) – Kirsch (52. Hohmann), Szepurek, Klaas, Hanna – Just (60. Stickling), Kristkowitz (84. Kaspar).

Tore: 1:0 (13.) El Hamdaoui, 1:1 (64.) Klaas, 1:2 (77.) Kristkowitz, 1:3 (89.) Stickling, 1:4 (90+1) Szepurek.