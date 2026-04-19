Energie Cottbus schlägt RWE nach 1:3-Rückstand durch Cigerci-Hattrick

Jubel bei Cottbus! – Foto: Imago Images

In der 3. Liga liefert FC Energie Cottbus gegen Rot-Weiss Essen ein Spektakel: Tolcay Cigerci dreht das Topspiel im Alleingang - mit massiven Folgen für den Aufstiegskampf. Neben Cottbus profitieren auch Tabellenführer VfL Osnabrück und der MSV Duisburg. So lief der Kracher des 34. Spieltags!

Dabei sah lange alles nach einem Auswärtssieg aus. Ramien Safi brachte Essen in Führung (22.), ehe Erik Engelhardt zwar ausglich (32.), doch Torben Müsel (39.) und Marek Janssen (53.) stellten auf 3:1 für die Gäste. Cottbus war zu diesem Zeitpunkt zwar im Spiel, lag aber klar zurück.

Was für ein Spiel, was für eine Wende - und was für ein Mann im Mittelpunkt: Tolcay Cigerci hat den FC Energie Cottbus mit einem lupenreinen Hattrick zu einem spektakulären 5:3-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen geschossen und damit das Aufstiegsrennen komplett neu entfacht.

Erst in der Schlussphase kippte die Partie komplett - und zwar innerhalb weniger Minuten. Nach einem Foulelfmeter brachte Cigerci sein Team zurück (73.), nur fünf Minuten später glich er aus (78.). Doch damit nicht genug: In der 82. Minute schnürte er den lupenreinen Hattrick (insgesamt 17 Tore und 14 Vorlagen) und drehte das Spiel endgültig. Essen fand darauf keine Antwort mehr, stattdessen setzte Merveille Biankadi in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2).

3. Liga: Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga spitzt sich dramatisch zu

Der Sieg hat massive Auswirkungen auf das Tableau. VfL Osnabrück marschiert mit 70 Punkten weiter vorneweg und ist dem direkten Aufstieg inzwischen sehr nah.

Dahinter wird es dagegen richtig eng: Rot-Weiss Essen bleibt bei 64 Punkten und hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf FC Energie Cottbus und den MSV Duisburg, die beide bei 63 Punkten stehen. Damit ist der Kampf um Rang zwei komplett offen - drei Teams innerhalb eines Punktes.

Während Cottbus mit diesem Comeback ein deutliches Ausrufezeichen setzt und sich auch mental in eine starke Position bringt, gerät Essen nach der verspielten 3:1-Führung spürbar unter Druck. Gleichzeitig bleibt Duisburg als lachender Dritter mittendrin im Rennen um den direkten Aufstiegsplatz.

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