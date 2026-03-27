Energie Cottbus: „Mehr Frische und Organisation.“

– Foto: Kevin Rosenberger





Ist erneut ein Geduldsspiel zu erwarten?

Die Wollitz-Elf bot im Heimspiel gegen den SSV Ulm wenig Glanzvolles. Vielleicht kommt die Länderspielpause gerade recht, um wieder weitere Kraftreserven zu aktivieren. Stattdessen führt die Reise zum unterklassigen BSC Preußen im Halbfinale des Brandenburgpokals. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als Energie im Halbfinale des Landespokals beim RSV Eintracht scheiterte. In der regulären Spielzeit schaffte man es nicht, ein Tor zu schießen. So zog man mit 1:3 den Kürzeren im Elfmeterschießen. In der aktuellen Spielzeit schießt der FCE zumindest in den vergangenen Wochen relativ wenig Tore. Aber ein kleines Tief muss man jedem Team in bestimmten Saisonphasen zugestehen. Es kann nicht immer alles rundlaufen. Deshalb kommt es jetzt im Landespokal umso mehr darauf an, den sogenannten Bock endlich wieder umzustoßen. Zuletzt nicht eingesetzte Spieler könnten nun so die Chance bekommen, sich zu beweisen. Nicht nur die Erfahrung in schwierigen Phasen wird wichtig sein, sondern auch die Unbekümmertheit, die zuletzt in der Lage etwas abhanden gekommen ist.



