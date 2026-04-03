Energie Cottbus: „Jetzt gilt es“

Elf Partien wurden bisher in der aktuellen Rückrunde gespielt. Vier Spiele davon gewann der FCE. Der geneigte Analyst würde denken, dass dies für ganz oben viel zu wenig ist. Doch wenn man genauer auf die Spiele des FCE sieht, wird man feststellen, dass Energie nur eine Begegnung in der Rückserie verloren hat. Zwar lief der Ball häufiger nicht ganz rund. Aber das Team stellte oftmals die Teilerfolge sicher, anstatt das Risiko einer Niederlage einzugehen.

So schätzt Pele Wollitz die Lage vor dem Spiel in Havelse ein. Und nimmt dabei seinen Schützling Tolcay Cigerci, der am vergangenen Landespokalwochenende eine Pause bekam, in die Pflicht:„Gerade Tolly hat die Pause gutgetan. Aber jetzt muss diese Leistung auch auf die Platte gebracht werden.“Des Weiteren sagte Pele Wollitz:

„Jetzt gilt es, so zu liefern, um am Ende vorn mit dabei zu sein. Wir können aus etwas Gutem etwas sehr Gutes machen.“