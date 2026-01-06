Energie Cottbus: Erneuter Test gegen Regionalligisten

Bereits am 2. Januar 2026 bat Pele Wollitz und sein Trainerteam die Mannschaft zum ersten Training des Jahres im Cottbuser Eliaspark. So wurde am darauffolgenden Wochenende sogar doppelt trainiert, damit man rasch wieder zum Spielrhythmus gelangt.
Auch in der Winterpause im Januar 2025 ließ Pele Wollitz seine Mannschaft gegen zwei Teams mit gutem Offensivpotenzial antreten. Dies bietet sich gerade dann an, wenn man diverse Mechanismen im Zusammenspiel intensivieren möchte. In der jüngsten Vergangenheit sprach Pele Wollitz immer wieder davon, dass sein Team nicht immer die entscheidende Intensität in den Ligaspielen erreicht habe.
Andernfalls setzt man Akteure ein, die sehr wenig zum Spielgeschehen beitragen konnten, oder eben verletzt waren, oder es immer noch sind. Es ist auch die Phase, wo Spieler eine Liga tiefer wechseln, um wieder in den Spielrhythmus, genauer gesagt zu mehr Spielpraxis kommen wollen.
Aus der Offensivabteilung kam Timmy Thiele zwar zu zahlreichen Einsätzen in der Hinrunde, wurde aber oftmals erst später eingewechselt. Es besteht also die Möglichkeit, ihn zumindest in den Testspielen von Beginn an agieren zu lassen.
Oder man gibt eben Talenten wie Finn Heidrich und seinem Bruder Phil Heidrich Einsatzminuten. Letzterer durfte bei den Freundschaftsspielen im Herbst gegen Dynamo Dresden und Lok Leipzig sein Können zeigen. Zum anderen werden Edwin Kracht, Aaron Reschke, Felix Schubart und Maris Schößler an das Profiteam herangeführt. Vielleicht bekommen sie jetzt ihre ersten Einsätze in der Testspielphase. Außerdem wurde Gianluca Pelzer aus der U19-Mannschaft der TSG Hoffenheim verpflichtet. So können weitere Optionen für die Defensive ausgelotet werden.
Beide anstehenden Testspiele werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ob es auch ein Testspiel am Samstag, den 10. Januar geben wird, steht indes bislang nicht fest.Energies nächster Gegner in der kleinen Testspielrunde der Winterpause: