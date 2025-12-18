Energie Cottbus: „Er ist einer der Kandidaten.“

Platz 1 und Platz 7 der Drittligatabelle trennen fünf Punkte. Mit einer positiven Serie rückt man oben heran. Wer Federn lässt, muss sich wieder mit der Rolle als Verfolger begnügen. An jedem weiteren Spieltag kann die Konstellation in der Tabelle ganz anders aussehen. Dass die Liga sehr ausgeglichen ist, ist definitiv kein Geheimnis mehr.



Von den ersten sieben Tabellenplatzierungen haben bereits sechs Vereine in der 2. Bundesliga oder höher gespielt. Das zeigt, dass sich eine große Anzahl an Vereinstradition an der Tabellenspitze befindet. Und dies macht diese Liga spannender denn je.



Duisburg könnte als Aufsteiger direkt durchmarschieren. Und Energie könnte im vermeintlich schweren zweiten Jahr den Sprung in das Unterhaus der Bundesliga schaffen. Doch zunächst ist ein erfolgreiches Spiel gegen Jahn Regensburg erforderlich, um diesem möglichen Ziel ein wenig näher zu kommen. Dennoch steht die vorzeitige Sicherung des Klassenerhalts im Vordergrund.



Leicht wird dies nicht, weil erneut Spieler wegen Sperren oder Verletzungen ersetzt werden müssen. Dabei ist die zweite Reihe in der Pflicht, zu zeigen, dass sie in den vergangenen Wochen zu Unrecht auf der Bank oder Tribüne gesessen hat. So muss jetzt erneut auf einer Schlüsselposition umgestellt werden.

Zur Besetzung auf der Sechserposition mit Lukas Michelbrink äußerte sich Pele Wollitz auf der Pressekonferenz des Vereins wie folgt:



„Vieles ist möglich. Er ist einer der Kandidaten. Aber vielleicht machen wir auch ganz was anderes. Entscheidend wird sein, ob T. Cigerci spielen kann oder nicht.“



Pele Wollitz muss weiterhin auf Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP), Elias Bethke (Reha nach OP), Justin Butler (Muskelfaserriss) und King Manu (Sprunggelenkverletzung) verzichten. Dominik Pelivan fehlt wegen der Gelb-Roten Karte aus der Partie bei Wehen Wiesbaden. Jahn-Trainer Michael Wimmer muss auf Julian Pollersbeck (Rückenprobleme) und Philipp Müller (Trainingsrückstand nach Krankheit verzichten.