Energie Cottbus: „Die Emotionen lagen sehr hoch.“

Wenig Torchancen auf beiden Seiten

Energie ist mutig in die Begegnung gegangen. Dabei ließ man den Ball gut im Mittelfeld zirkulieren, ohne dabei echte Torchancen herauszuspielen. Nach rund zehn Spielminuten übernahmen die Gastgeber das Kommando. Dann wurde es strittig, als die Hausherren einen Konter über Fatih Kaya ausspielten. Der wollte Schlussmann Marius Funk umkurven. Als der an den Bal kam, ging Kaya zu Boden. Sofort forderten die Hausherren einen Elfmeter, der keiner gewesen ist. Den anschließenden Eckball nutzte Jordy Gillekens per Kopf zur Führung. Diesen Eckball hätte es nicht geben dürfen, da Kaya zuletzt am Ball gewesen ist, als er Funk umkurven wollte (22.).

In den darauffolgenden Minuten steckte Energie den Rückstand gut weg, und forcierte über die rechte Außenbahn gute Flankenläufe, die aber aufgrund von Ungenauigkeiten im Abschluss nicht in Tore umgmünzt werden konnten. Später forderte Energie einen Elfmeter, weil ein Wiesbaden-Akteur unabsichtlich an den Arm bekommen hat. Dominik Pelivan reklamierte wohl zu vehement, und kassierte dafür die Gelb-Rote Karte (40.).

Offenes Match bis zu den Schlussminuten

Energie ließ etwas die Intensität im Angriffsspiel vermissen. So wurde Erik Engelhardt zu wenig eingesetzt. Daraus resultierend wenig maßgebende Aktionen für sich verbuchen konnte. Der Gastgeber lauerte immer wieder auf Konter,. So stellten häufig Fatih Kaya und Nikolas Agrafiotis die Gäste vor Aufgaben. So versuchte Energie zumindest bei Standardsituationen, zum Erfolg zu kommen. Einen Freistoß verzog Henry Rorig knapp, welcher knapp am linken oberen Toreck vorbeiflog (61.).

Dann gelang der verdiente Ausgleich. Tolcay Cigerci brachte einen vertikalen Ball in die Spitze, welchen sich der eingewechselte Henry Rorig erlief, und flach ins linke untere Eck vollendete (63.). Durch den 1:1-Ausgleich von Energie waren die Hausherren gefordert, wieder mehr für die Offensive zu tun, was in Form von zwei Großchancen umgesetzt wurde. Zuerst lief der Ball über die rechte Außenbahn, als Moritz Flotho eine Flanke von der rechten Außenbahn aus serviert bekam. Am zweiten Pfosten verpasste er es, seinen Schuss zu vollenden, als dieser knapp über das FCE-Gehäuse flog (67.). Dann probierte Tarik Gözüsirin aus spitzem Winkel zu treffen. Doch Marius Funk vereitelte diese Möglichkeit mit einer Glanzparade (69.).

Im Anschluss fiel dann das 2:1 für die Hausherren nach einer Standardsituation. Ryan Johansson flankte in den Strafraum, wo Florian Hübner per Kopf ins linke Toreck vollendete (71.). Mit einer Kontersituation verpasste die Scherning-Elf die Entscheidung, als der eingewechselte Lukas Schleimer nach einem Zuspiel von Moritz Flotho das Tor verpasste, weil Energies Louis Awortwie-Grant zurückgeeilt war, und den Ball noch vor der Torlinie abblockte (78). So gab Energie alles, um doch noch in Unterzahl zum Ausgleich zu kommen. Doch Tarik Gözüsirin machte nach einem gut ausgespielten Konter den Deckel mit dem 3:1 darauf (90.+4).



Die Stimmen zum Spiel:



Daniel Scherning (Wiesbaden): „In der Dritten Liga und in diesem Spiel gab es viele Situatione, die unglücklich waren. Jeder sieht es dabei aus seiner Perspektive. Die Masse an Situationen ist entscheidend, deswegen möchte ich mich nicht noch mehr damit beschäftigen. Wenn es um den Sport geht, hatten wir einen guten Start in das Spiel. Wir Bauten sehr viel Druck auf. Und hatten dabei guten Ballbesitz. Die Ecke zum 1:0 war ein Geschenk, was man ganz klar sagen muss. Durch den Platzverweis des Gegners müsste man eigentlich ein Vorteil haben. Wir wussten aber, dass Cottbus mit seiner individuellen Qualität wieder zurück ins Spiel finden kann. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas mutlos, sodass wir erst wieder in die Begegnung finden mussten. Wir sind aber froh, dass wir unsere kleine Miniserie ausbauen konnten.“



Pele Wollitz (Energie): „Wiesbaden ist zu Recht in Führung gegangen. Sie sind gut in die Begegnung hereingekommen, obwohl wir zu Beginn gute Situationen hatten. In unseren Abläufen fehlte uns der Zugriff. Aber das Tor zum 1:0 muss man besser verteidigen. Dieses Tor hat Spiel in der Emotionalität erhöht. Wenn man entscheidet keinen Elfmeter zu pfeifen, dann darf es auch keinen Eckball geben. Danach waren wir besser im Spiel. Und haben auch die Räume gefunden. Die Außenverteidiger haben sich mehr in das Mittelfeld geschoben, um eine Überzahl zu schaffen. Dann machten wir das 1:1, und bekamen mit dem 2:1 erneut eine strittig Szene. Dann lagen die Emotionen sehr hoch. Das Spiel hätte im Elf gegen Elf mehr verdient gehabt, weil es zwei gute Mannschaften gab. Und die Moral meiner Mannschaft ist nicht genug anzurechnen.“

___

Fazit: Vor 4071 Zuschauern wurde von beiden Mannschaften ein leidenschaftliches Spiel geboten, welches lange „spitz auf Knopf“ gestanden hat. Energie schlug sich durch viele Fehler bei Standardsituationen selbst, bot dem Gegner aber in Unterzahl ein Spiel an, was diesen vor Aufgaben und die knappe Führung auf wacklige Beine stellte. Erst in der Nachspielzeit konnte der Gastgeber mit dem 3:1 sicher sein diese Begegnung zu gewinnen.