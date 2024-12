Energie Cottbus: „Da müssen wir sehr aufmerksam sein.“

Vorkommnisse aus der Vergangenheit spielen keine Rolle mehr

Der Juni 2023 war für den FC Energie ein negativer Saisonausgang. Die SpVgg Unterhaching setzte sich nach zwei Siegen in beiden Relegationsduellen durch und stieg in die 3. Liga auf. In diversen Foren sprachen die FCE-Fans dieser Tage von Revanche oder auch Wiedergutmachung aus den besagten Duellen. Aber für das Team und den Trainer spielt es nach Aussagen aus der Energieshow »RotWeiss« und der Pressekonferenz zum Spiel keine Rolle mehr, was sich vor gut 17 Monaten ereignet hatte. Viel mehr zählt das Hier und Jetzt und der Gegner in seiner heutigen Form.

„Sie sind immer nah dran und auf Augenhöhe mit dem Gegner.“, so Pele Wollitz in der Pressekonferenz zur anstehenden Begegnung.

Zwar steht Unterhaching im Tabellenkeller, hat aber im bayerischen Landespokal bei 1860 München mit 3:1 gewonnen. Und in der Liga spielte man gegen Wehen Wiesbaden, Waldhof Mannheim und Viktoria Köln jeweils 1:1. Das Duell bei der Reserve vom VfB Stuttgart II ging knapp mit 2:3 verloren. Doch die Oberbayern sind stärker, als die Tabelle aussagt. Lenn Jastremski ist mit drei erzielten Toren bester Unterhachinger Schütze. Bester Scorer ist derzeit Julian Kügel mit sechs Scorerpunkten. Torhüter Konstantin Heide hat beim Kicker einen Notendurchschnitt von 2,92. Von 18 erzielten Saisontoren entspringen 8 Treffer aus der Abteilung Angriff. Zudem verfügt die Unterberger-Elf mit Johannes Geis über einen sehr erfahrenen Mittelfeldspieler.



Wer wird Dominik Pelivan ersetzen?