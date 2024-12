Endspiel um Landesmeistertitel erhalten

Am vorletzten Spieltag der Verbandsliga reisten die Bunesen als Tabellenführer zum abstiegsbedrohten Verein von MSV Börde. In der heißen Endphase der Saison durften sich die Hallenser keinen Ausrutscher erlauben und sie wollten somit gleich an die Leistung des Hinspiels, als man die Elbestädter mit 5:2 nach Hause schickte, anknüpfen. Allerdings musste man weiterhin auf den gesperrten Gros verzichten, welcher 3 Spiele Sperre vom Landesverband verordnet bekam. Da es für beide Teams um sehr viel ging, waren von Anfang an ein hohes Tempo und hart geführte Zweikämpfe auf dem Platz zu sehen und dies trotz der heißen Temperaturen. Die Magdeburger witterten ihre Chance darin, dass sie durch eine sehr engagierte 1. Halbzeit mit hohem Kräfteverschleiß sich einen gepolsterten Vorsprung erspielen und diesen dann im zweiten Abschnitt verwalten. Aber viele Tormöglichkeiten kamen in der ersten Viertelstunde auf beiden Seiten nicht wirklich zustande. Die Elbestädter versuchten es ab und zu aus der zweiten Reihe, wobei allerdings deren Versuche aber zumeist nicht den Weg auf das Tor fanden. Einzig allein Lührs kam nach Diagonalpass von Zorn aus spitzen Winkel zum Schuss. Doch sein Abschluss landete im Außennetz (15.). Die Gastgeber bekamen ihre erste richtige Chance erst 3 Minuten später. Nachdem Schwarz sich zunächst den Ball erkämpfte, dann allerdings den Abspielzeitpunkt verpasste und deshalb in der eigenen Abwehr scheiterte einen gegnerischen Stürmer auszuspielen und damit den Gegner quasi zum Tore schießen einlud, konnte der Underdog im Nachschuss zum 1:0 abstauben. Wobei Kullmann beim ersten Schuss den Ball ein wenig unglücklich mit dem Bein in die Mitte abwehrte. Nun war mal wieder die Moral der Hallenser gefragt. Die Gäste erkannten nun den Ernst der Lage und spielten mehr und mehr nach vorn. Folgerichtig fiel dann auch in der 29. Spielminute der Ausgleich. Nach einer schönen Flanke von Schwarz bediente Zorn mit viel Übersicht den besserstehenden Folter, welcher dann vor dem Tor eiskalt durch die Beine des Keepers abschloss. Nun wurde der Tabellenführer immer stärker und spielte auch konzentrierter seine Angriffe aus. So war es Kroll, welcher mit der Fußspitze eine Zorn-Flanke am Börde-Keeper vorbeispitzelte und somit den enorm wichtigen Führungstreffer für die Bunesen besorgte (39.). Aber ebenso symptomatisch für die Saison des Aufsteigers war, dass man kurz vor dem Pausenpfiff noch den Ausgleich bekam. Nach einer unberechtigten Ecke klärte zunächst Rittermann per Kopf, aber der Gastgeber konnte den zweiten Ball gleich in Form eines Torschusses beantworten. Dieser Abschluss ging sowohl an Zorn, Kullmann als auch an dem auf der Linie stehenden Volkhardt vorbei und fand somit den Weg ins Tornetz (45.). So gingen beide Mannschaften mit einem 2:2 in die Pause. Im zweiten Abschnitt merkte man, dass der Abstiegsaspirant sich in der ersten guten Halbzeit ein wenig mit der Kraft übernommen hatte und dass somit der Tabellenführer aus Halle sich nach und nach Feldvorteile erarbeiten konnte. Logische Folge war, dass die Hallenser dann in der 53. Minute wieder in Führung gingen. Nach einer Kroll-Flanke wurde zunächst Folter sein Seitfallzieherversuch noch abgeblockt, allerdings konnte Sieb den anschließenden Pressschlag für sich entscheiden und bediente somit ein wenig glücklich den freistehenden Zorn, welcher cool mit rechts in die lange Ecke einschob. Wieder nur acht Minuten später erzielte man sogar die Vorentscheidung. Nach einer herrlichen Zorn-Flanke kam Kroll unbedrängt zum Kopfball, welcher sich vorbei am Torwart in die lange Ecke senkte und somit das 2:4 besiegelte. Die Magdeburger gaben sich nach dem Tor auf und witterten keine Siegchance mehr. So konnte wiederum Zorn nach schönen Freistoß von Pfeiffer, welcher sein Team immer wieder von hinten antrieb, zum letztendlichen Endstand von 2:5 einschieben (66.). Vor allem die clevere Spielweise der Bunesen in restlichen Zeit zeichnet ein Spitzenmannschaft aus. Denn man spielte sichere Pässe, ließ bei den heißen Temperaturen den Ball und den Gegner laufen und setzte durch gezielte Pässe in die Spitze immer wieder Nadelstiche in die immer unsicher wirkende Gastgeber-Abwehr. Einziger Schreckmoment für die Bunesen war als der eingewechselte Walter nach einem unglücklichen Zusammenprall verletzt den Platz verlassen musste und sein Saisonaus somit aufgrund einer vermutlichen Bänderverletzung im Knöchel besiegelt scheinte. Die letzten zehn Minuten spielte man aber auch in Unterzahl clever runter und sicherte sich damit den enorm wichtigen Dreier im Rennen um den Landesmeisterschaftstitel.