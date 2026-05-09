Endspiel um DFB-Pokal-Einzug im Livestream: Würzburg vs. Haching

Es ist die letzte Chance für die SpVgg Unterhaching die Saison noch mit dem DFB-Pokal-Ticket zu "retten". – Foto: Sven Leifer

Das Rennen um den Platz in den Drittliga-Aufstiegsspielen ist nach dem freiwilligen Rückzug der SpVgg Unterhaching bereits zugunsten der Würzburger Kickers gelaufen. Aber eine Frage gilt es im so wichtigen Direktduell zwischen den Kickers und den Hachingern noch zu klären: wer schnappt sich die Bayerische Amateurmeisterschaft und damit das Ticket für den DFB-Pokal 2026/27. Es ist die allerletzte Chance für die Hachinger. Und die erste von zweien für Würzburg, die am 23. Mai zudem im Bayerischen Totopokal-Finale stehen. Ihr seht's im kostenfreien Livestream hier bei FuPa - dank BR24 Sport.