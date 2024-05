Endlich ein Erfolgserlebnis

Tore: 0:1 C.Akyol (14.), 0:2 T.Ritter (87.)

Nach fünf Niederlagen in Folge konnte die SG Wyhl/Endingen II endlich wieder einen Sieg feiern. Am Samstag war man zu Gast beim FV Herbolzheim II. Die SG spielte erst gut, musste dann eine Druckphase überstehen, ehe ein Kontertor den Deckel drauf machte.

Die SG begann stark und hatte durch Enis Azemi und Cesur Akyol erste Abschlüsse zu verzeichnen. Die dritte Torchance brachte dann die verdiente Führung. Abdu Akyol bekam zentral im Mittelfeld den Ball und passte in den Lauf seines Bruders Cesur. Dieser sah sich im Sprintduell mit zwei Verteidigern, die er vernaschen konnte. Danach war der Weg frei und sein Flachschuss fand den Weg ins rechte Toreck – 0:1 (14.). Danach konnte Timo Ritter das vermeintliche 0:2 erzielen. Doch leider kam der Abseitspfiff – zu Recht. Mitte der ersten Hälfte hatte der FV Herbolzheim erste Tormöglichkeiten, doch diese waren zu harmlos. Die Kaiserstühler hatten die Spielkontrolle und standen defensiv kompakt und stabil. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte die SG wieder ein Tor. Wieder kam der Abseitspfiff – diesmal zu Unrecht. Denn der Pass kam schlussendlich von einem Herbolzheimer Fuß.

Zum Start der zweiten Halbzeit musste der sehr agile und schnelle Abdu Akyol ausgewechselt werden. Dies veränderte die Statik und das Offensivspiel. Der FVH begann immer mehr Druck aufzubauen und die Entlastung nach vorne wurde deutlich weniger. Doch vor der Druckphase (kurz nach Wiederanpfiff) hatte Timo Ritter noch das 0.2 auf dem Fuß. Nach klasse vertikalem Steilpass durch Enis Azemi, war Timo alleine durch. Er lief seitlich auf den FVH-Keeper Johannes Wagner zu. Doch sein Schuss zischte knapp am langen Pfosten vorbei…

Wie gesagt, kam der Gastgeber nun zu etlichen Abschlüssen und Torraumszenen. Sie drangen von allen Seiten immer wieder in den Strafraum ein und versuchten ihr Glück. Doch dieses war an diesem Tage der SG Wyhl/Endingen vorbehalten. Der Ball wollte einfach nicht rein. SG-Torwartlegende Peter Klär konnte einige Male gut parieren. Die Innenverteidigung um Kapitän Trimor Dogani und Hüne Butrint Arifi hatte alle Hände voll zu tun und hielten den Laden zusammen. Immer wieder konnte, in letzter Sekunde, geblockt oder geklärt werden – sehr stark. Auch Linksverteidiger Saudin Muhamedbegovic sah sich immer wieder mit dem schnellen und dribbelstarken Hasan Al Tamar ausgesetzt. Doch er bot im Paroli und konnte immer wieder brenzlige Situationen bereinigen. Insgesamt kämpfte das ganze Team und versuchte mit vollem Einsatz das Gegentor zu verhindern. Der Gastgeber verzweifelte. Die verbale Kommunikation wurde immer mehr, welche auch gegen den Schiedsrichter gerichtet wurde. Aber alles noch im Rahmen. Kurz vor Schluss fiel das erlösende 0:2. Nach einem abermaligen Zuckerpass, durch das „offensive Gehirn“ Enis Azemi, war diesmal Cesur Akyol seitlich durchgebrochen. Doch auch hier konnte der FVH-Torwart zunächst abwehren. Danach gab es ein „Kuddelmuddel“ im Strafraum. Dann fiel der Ball dem enorm laufstarken Timo Ritter vor die Füße. Er nagelte drauf und der Ball fand irgendwie den Weg ins Gehäuse – 0:2 (87.). Der Jubel kannte keine Grenzen... Kurz darauf ertönte der Abfiff.

Fazit

Endlich konnte die SG wieder einen Sieg einfahren. In der ersten Halbzeit hatte man noch alles im Griff. Ehe im zweiten Spielabschnitt Kampf, Leidenschaft und Einsatzwille gefragt war. Wenn bei den vielen Chancen der Ausgleich fällt, dann hätte es auch kippen können. Aber den Konjunktiv interessiert im Fußball niemanden. Eine klasse Teamleistung fand im Kontertor kurz vor Spielende seinen Höhepunkt. Auch zu erwähnen, wäre noch der sehr starke, sowohl spielerisch als auch kämpferische Mittelfeldstratege Andamion Osmani. Er organisierte das Zentrum und war die Verbindung von Defensive auf Offensive. Insgesamt war es ein Topauftritt und Balsam für die geschundene Fußballerseele. So kann es gerne weitergehen...

Die nächste Partie findet am Sonntag, 05.05.bei der SG Broggingen/Tutschfelden/Bombach statt. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)