Endlich die Kür gegen den Kurort? - Langengeisling sucht die drei Punkte gegen Bad Endorf

Langengeisling - In einem Nachholspiel vom 9. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost erwartet der FC Langengeisling am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr den TSV Bad Endorf, der sich am Freitag dem FC Moosinning 0:2 geschlagen geben musste und als Aufsteiger mit 19 Punkten Neunter ist.

Bei den beiden bislang einzigen Vergleichen in der Bezirksligasaison 2021/22 konnten sich die Mannen aus dem Kurort beim Hinspiel in Langengeisling 3:2 durchsetzen, im Rückspiel gab es ein 2:2 – insofern sind die Platzherren heiß auf den ersten Sieg gegen Bad Endorf. „Den Dreier während der Woche hätten wir schon gerne im Gepäck, wenn wir am Samstag zum Verfolgerduell nach Ampfing fahren. In dem Fall würde es da ja richtig spannend, weil wir dann bis auf zwei Punkte an Ampfing dran wären“, sagt Geislings Spielertrainer Maximilian Hintermaier, auch angesichts des schweren Restprogramms, das in diesem Jahr noch auf seine Mannschaft wartet: Nach dem letzten Vorrundenspiel am Samstag bei den Schweppermännern stehen in der Rückrunde noch die Begegnungen beim Lokalrivalen FC Moosinning, gegen Tabellenführer SV Dornach und beim TuS Raubling an.

Bad Endorf mit zufriedenstellender Hinrunde