Endlich der 1. Sieg! Hankofens Jungspunde kochen Bayreuther Profis ab

– Foto: Charly Becherer

Die SpVgg Hankofen-Hailing hat am Samstagnachmittag das so ersehnte Erfolgserlebnis in der Regionalliga Bayern eingefahren und feiert gegen die SpVgg Bayreuth den ersten Sieg im Jahr 2026. In einer hitzigen Partie vor 542 Zuschauern setzten sich die "Dorfbuam" am Ende verdient mit 2:0 durch. Die "Oldschdod" ließ vieles vermissen und verzettelte sich immer wieder in Diskussionen mit dem Schiedsrichtergespann und den Zuschauern, statt ihre technische Überlegenheit auszuspielen.



Hankofens Cheftrainer Tobias Beck schickte eine blutjunge Truppe mit einem Durchnschnittsalter von 22,5 Jahren auf den Platz, angeführt von Kapitän Simon Pichlmeier (20). Jugendliche Unbekümmertheit gegen die Bayreuther Profis? Nach 90 intensiven Minuten kann man konstatieren: Die Idee ging auf.



Nach einer Freistoßflanke von Korbinian Stütz hielt Daniel Zormeier am langen Pfosten den Schlappen rein und traf mit Hilfe des Innenpfostens früh zum 1:0 (7.). Ein ganz besonderer Treffer für den 20-Jährigen: Es war sein erster in der Regionalliga! Und der Blondschopf hätte wenig später sogar den Doppelpack schnüren können nach einem feinen Zuspiel von Patrick Choroba. Doch statt den Ball am Elfmeterpunkt direkt zu nehmen, verhaspelte er sich bei der Ballannahme (20.).





Die Partie war insgesamt auf überschaubarem Niveau und wurde Richtung Halbzeit immer hitziger. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst brachte Hankofens Stürz den einstartenden Leon Bucher rechts im im Strafraum regelwidrig zu Fall. Berechtigter Elfmeter für Bayreuth! Felix Heim trat an, scheiterte aber am 18-jährigen "Dorfbuam"-Schlussmann Patrik Neumayer, der die richtige Ecke ahnte (43.). Zwei Zeigerumdrehungen später ließ sich der bereits verwarnte Altstadt-Kapitän Nico Andermatt im Mittelfeld zu einem Foul hinreißen und sah Gelb-Rot - kann man geben, muss man aber nicht! Die Bayreuther waren nun komplett bedient, an der Seitenlinie bekam sich der Trainerstab der Gäste mit Offiziellen auf Hankofener in die Wolle. Die Partie war einige Minuten unterbrochen. Hankofens Vorstand Alois Beck sah sich sogar genötigt, das Stadionmikrofon zu ergreifen und rief dazu auf, Contenance zu bewahren. Nach fünfminütiger Nachspielzeit konnten sich die Gemüter erst einmal beruhigen - Pause!



Hatten alle ihr Mütchen gekühlt? Nicht unbedingt. Es ging nickelig und hitzig weiter. In der 52. Minute wurde Tobias Gayring mustergültig per Steckpass in die Tiefe geschickt und hatte freie Fahrt. Der Ex-Bogener legte sich den Ball an Keeper Lucas Zahaczewski vorbei und wurde vom Keeper von den Beinen geholt - Elfmeter! Glück für Zahaczewski, dass er nur Gelb sah, der abgeschafften Doppelbestrafung sei Dank. Lukas Käufl trat an und versenkte unten links zum 2:0 (53.). Und das zeigte Wirkung bei den Gästen aus Bayreuth. Die Altstadt steckte zwar nicht auf, es fehlte aber sichtlich der Glaube, in Unterzahl einen Zwei-Tore-Rückstand noch aufholen zu können. Die Partie plätscherte im Anschluss so ein wenig vor sich hin. Hankofen verpasste bei einigen Gelegenheiten, den Deckel draufzumachen. Bezeichnend für einen gebrauchten Bayreuther Nachmittag: Kurz vor Schluss jagte der eingewechselte Tino Lennerth einen Freistoß aus knapp 30 Metern über den Fangzaun...