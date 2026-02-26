Ende nach sechs Jahren Zusammenarbeit

– Foto: Christoph Heerdt

Der SV Ittertal hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Sacha Lehmann getrennt. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mitteilte, verständigten sich beide Seiten in einem „offenen und konstruktiven Gespräch“ einvernehmlich auf das Ende der Zusammenarbeit.

Ausgangspunkt der Entscheidung sei eine gemeinsame Analyse der sportlichen Situation und der weiteren Ausrichtung des Vereins gewesen. Mit Blick auf den Klassenerhalt brauche es „nochmals neue Impulse“, heißt es in der Mitteilung. Der Beschluss sei „in gegenseitigem Respekt“ und im Interesse beider Parteien getroffen worden.

Der Verein bedankte sich ausdrücklich bei Lehmann für dessen Engagement und Einsatz während der sechsjährigen Amtszeit. Als sportlicher Höhepunkt bleibt insbesondere die Meisterschaft in der Kreisliga A in der Saison 2022/2023 in Erinnerung – verbunden mit dem anschließenden Schritt in die Kreisoberliga und den dort folgenden Spielzeiten.