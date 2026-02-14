Vier Vereine bündeln Kräfte

– Foto: Marcel Eichholz

Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) berichtet, entsteht zur Saison 2026/27 im Waldecker Kreisfußball eine neue Spielgemeinschaft: Unter dem Namen FSV Stadt Waldeck sollen künftig auch die Senioren gemeinsam antreten – nach dem Vorbild der bereits bestehenden Jugendspielgemeinschaft.

Dafür schließen sich die bisherigen Zusammenschlüsse SV Freienhagen/Sachsenhausen (seit 2015) und SG Waldeck/Netze (seit 2017) zu einem Vierer-Verbund zusammen. Ausschlaggebend sind vor allem die angespannte Personalsituation in den Vereinen sowie der Wunsch, den Übergang der Nachwuchsspieler in den Seniorenbereich dauerhaft zu sichern.

Geplant sind zwei Mannschaften, die Zweite voraussichtlich in der B-Klasse. Die Einstufung der ersten Mannschaft hängt davon ab, ob Freienhagen/Sachsenhausen den Kreisoberliga-Klassenerhalt schafft. Als Trainer ist Sacha Lehmann vorgesehen, der nach mehreren Jahren beim SV Ittertal zur neuen SG wechselt. Der Antrag beim Hessischen Fußballverband soll fristgerecht bis Anfang Mai eingereicht werden.