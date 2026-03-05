Ende einer Ära: Leon Kern wechselt nach Hüffelsheim

Vor zwei Wochen feierte er noch seinen 100. Einsatz in der Regionalliga. Kommende Saison geht Leon Kern in der Verbandsliga für die SG Hüffelsheim auf Torejagd. Der 28-Jährige, der im Sturm sowie am offensiven und defensiven Flügel eingesetzt werden kann, kommt nach neun Jahren im Dress des TSV Schott Mainz. Dort hat sich auch Spielmacher Etienne Portmann verabschiedet.
Kern ist Teil der erfolgreichsten Ära der Klubgeschichte. „Dabei hätte ich anfangs nicht gedacht, dass es so lange gehen würde“, erzählt er. Damals ging die Zeit des Koblenzers nach vier Drittligaspielen bei Ausbildungsverein Mainz 05 recht abrupt zu Ende. Schott sollte ein Sprungbrett sein. „Ich habe mich Jahr für Jahr immer wohler gefühlt und mich immer wieder für den Verein entschieden“, sagt Kern.
