Ende einer Ära: Leon Kern wechselt nach Hüffelsheim

Kern ist Teil der erfolgreichsten Ära der Klubgeschichte. „Dabei hätte ich anfangs nicht gedacht, dass es so lange gehen würde“, erzählt er. Damals ging die Zeit des Koblenzers nach vier Drittligaspielen bei Ausbildungsverein Mainz 05 recht abrupt zu Ende. Schott sollte ein Sprungbrett sein. „Ich habe mich Jahr für Jahr immer wohler gefühlt und mich immer wieder für den Verein entschieden“, sagt Kern.