TSV Schott Mainz: Neun bleiben, Portmann geht

Etienne Portmann (blaues Trikot), hier gegen seine Ex-Kollegen Birkan Celik und Giorgio Del Vecchio (v.l.), möchte in jedem Fall in der Regionalliga bleiben. – Foto: Michael Fink

Der Rückschlag war heftig, und er kam nach der starken Vorbereitung und dem 2:0-Auftakt in Fulda unerwartet. Das 0:5 gegen den FSV Frankfurt entpuppt sich im Abstiegskampf der Regionalliga für den TSV Schott Mainz als Stimmungskiller – verbunden mit den Entwicklungen in der Dritten Liga. Da tun Signale in die Zukunft gut. Neun Spieler haben ihre Verträge verlängert. Allerdings gibt es auch zwei schwer wiegende Abgänge.

In Kapitän Jost Mairose, Dominik Ahlbach, Silas Schwarz und Jan Just haben wichtige, langjährige Eckpfeiler sich schriftlich zum Verbleib bekannt. In ihre bereits vierte Saison bei den Blau-Weißen gehen Nils Gans, Jacob Roden und Jan Schulz. Viel Schott-DNA fließt nach langen Jugend-Jahren beim TSV auch durch die Adern von Sean Horozovic. Zudem wird aus der U19 Jan Seliger hochgezogen. Und auch der aktuell an den FSV Frankfurt verliehene Takero Itoi hat noch Vertrag, wobei die Rückkehr je nach sportlicher Entwicklung ungewiss ist.

Marek Ohler, Cotrainer bei der U19 und als Student auf der TSV-Geschäftsstelle tätig, wird das Cheftrainer-Duo aus Sascha Meeth und Thomas Schwarz ergänzen – genauso wie, mit Spezialisierung auf den Bereich Individualtraining und Reha, Max Heckler, der aus Morbach kommt und zuletzt ein halbes Jahr hospitiert hatte.

Zwei Abgänge stehen fest. Etienne Portmann hat sich entschieden, den Verein zu verlassen. Der Spielmacher will weiter in der Regionalliga Fuß fassen. Leon Kern verlässt den TSV nach neun Jahren ebenfalls. Der Stürmer hat bei Verbandsligist SG Hüffelsheim unterschrieben. Zuwachs erfährt das Trainerteam.

Ohler wird auch, was die Zuständigkeit für Kindersportakademie und Fußballschule angeht, in die Fußstapfen von Samuel Horozovic treten. Der aktuelle Cheftrainer, der auch im Hauptamt beim Verein angestellt ist, hatte früh seinen Abgang zum Saisonende angekündigt. „Marek hat eine ganz enge Anbindung an den TSV“, sagt Geschäftsführer Till Pleuger. „Ein super Typ und inhaltlich ein sehr guter Mann.“ Ohler wird sich unter anderem um die Videoanalysen und organisatorische Themen kümmern.

Meeth: "Klares Statement für Ambitionen"

Nach dem Nackenschlag vom vorigen Samstag spricht Meeth, in seiner aktuellen Funktion als Sportlicher Leiter, von einem „klaren Statement, dass wir weiter ambitioniert Fußball spielen wollen“: „Das ist eine, für diesen frühen Zeitpunkt, große Gruppe an Schwergewichten und talentierten Spielern, die bei uns bleiben. Und ich kann ganz sicher versprechen, dass viele aus dem jetzigen Kader noch dazu stoßen werden.“ Deutlich mehr als die Hälfte des Aufgebots werde an Bord bleiben. Und das trotz nur noch minimaler Aussichten auf den Ligaverbleib.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 PUSH

Im Keller sind es nun sechs Zähler Rückstand auf das vielleicht rettende Ufer. Und das Vielleicht wird immer größer, denn Drittligist SSV Ulm taumelt dem Abstieg in die Regionalliga Südwest entgegen. Damit wüchse der Mainzer Rückstand auf 14 Zähler an – zu viel selbst für kühnste Optimisten. Auch wenn der Abstand Samstag (14 Uhr) im direkten Duell mit dem SC Freiburg II verkürzt werden könnte.

Anders als sonst, trommelte Samuel Horozovic seine Spieler schon vor dem Training am Montag zusammen. Tenor: Die Reaktion auf das Frankfurt-Debakel müsse unmittelbar erfolgen. Unstimmigkeiten auf dem Feld, ob man nun vorne drauf geht oder im Block verteidigt, kann sich der Aufsteiger nicht leisten. Kapitän Mairose gebe das Kommando, dann müssten alle mitziehen. „Gegen Freiburg wird es ein für beide Seiten brisantes Spiel“, sagt Horozovic, „das muss man auf dem Platz merken.“