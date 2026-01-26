Ende einer Ära: Bezirksligist braucht einen neuen Trainer

Nach sieben Jahren ist im Sommer Schluss. Jens Szopinski legt nach dieser Saison sein Amt als Cheftrainer der DJK Arminia Lirich nieder. Mit ihm hören auch seine Assistenten Torsten Nienhaus und Gerald Siebert auf. Wie der Verein reagiert und wie es im Liricher Käfig weitergehen soll.

Im Sommer werden es sieben Jahre sein, die Jens Szopinski an der Seitenlinie der DJK gestanden hat. Zu Beginn der Saison 2019/20 übernahm der heute 49-Jährige in der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop. Stetig entwickelte er das Team weiter und verbesserte von Jahr zu Jahr die Leistung und Tabellenplatzierung. Wurde der Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2023 noch denkbar knapp verpasst, war es auch in der Folgesaison kein Selbstläufer. In einem Entscheidungsspiel gegen den FC Sterkrade 72 machte die Arminia dann aber den Bezirksliga-Aufstieg klar. In der vergangenen Spielzeit konnte die Klasse gehalten werden, im laufenden Wettbewerb ist das Team mitten im Abstiegskampf. Mit dem erneuten Klassenerhalt will sich Szopinski dann im Sommer verabschieden.

"Wir blicken auf eine unglaublich erfolgreiche Zeit zurück, in der Jens, Torsten und Gerald den Fußball in Lirich geprägt haben. Wir bedauern diese Entscheidung sehr, müssen sie aber akzeptieren", erklärt der Verein in den Sozialen Medien. Gemeinsam mit dem noch tätigen Trainerteam hat die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Bewusst wird dabei zweigleisig geplant. "Gesucht wird eine Lösung, die sowohl für die Bezirksliga als auch für die Kreisliga A brennt", heißt es im Statement weiter. Bereits fünf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer in der Bezirksliga, Gruppe 6, in der die Mannschaft bislang erst zwei Siege einfahren konnte und dreimal die Punkte teilte. Mit der zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Essen wartet zum Rückrunden-Auftakt gleich ein echter Kracher. Die Hafenstraße-Kicker sind mit 34 Zählern noch in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.