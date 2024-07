Emscherinsel-Cup bei RWO mit anschließendem Leckerbissen

Anlässlich des 120-jährigen Vereinsjubiläums wird der „Emscherinsel-Cup“ das Highlight der Sommervorbereitung des SC Rot-Weiß Oberhausen sein. Vier Mannschaften werden am Emscherinsel-Cup teilnehmen. Neben den Kleeblättern wird der FC Middlesbrough aus der Oberhausener Partnerstadt dabei sein. Außerdem treten mit dem Wuppertaler SV und dem KFC Uerdingen zwei Ligakonkurrenten der Rot-Weißen im Kampf um den Titel an. Parallel zur Öffnung der Stadiontore startet um 11 Uhr nebenan auf dem Stadtsportbundgelände auch das große Kinderfest mit einem durch das CVJM organisiertem Kinderprogramm, bei dem sich alles um die kleinsten RWO-Fans dreht.

Ab 12 Uhr geht es dann auf dem Rasen zur Sache - für satte sechs Stunden am Stück. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden. Zum sportlichen Abschluss des Tages findet dann um 18 Uhr ein richtiger Leckerbissen statt. Dabei trifft eine Auswahl des Fußball-Podcasts Kick and Quatsch auf die Traditionsmannschaft von RWO.

Die von den Hörern des Podcasts gewählte Auswahl wird den Kleeblättern in Form von Sascha Demarino, Danny Walkenbach und Sascha Schreck Paroli bieten. Darüber hinaus können die Fans sich auf zwei treffsichere Spielerinnen im Angriff freuen, die von den Trainern Julian Schubert und Tobias Vennemann auf das satte Grün geschickt werden.



Auf Seiten von RWO dürfen sich die Fans neben „Fußballgott“ Mike Terranova auf Spieler wie Jörg Lipinski und Raphael Steinmetz freuen, die von Coach Günter Abel an der Seitenlinie betreut werden. Im Anschluss an das Traditionsspiel kann im Rahmen einer Party mit DJ auf dem Stadtsportbundgelände gebührend angestoßen, gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt werden.



Ablaufplan:

11 Uhr: Öffnung der Stadiontore

11 Uhr: Öffnung des Kinderfestes

12 Uhr: FC Middlesbrough U21 - SC Rot-Weiß Oberhausen

13 Uhr: Wuppertaler SV - KFC Uerdingen

14 Uhr: Wuppertaler SV - FC Middlesbrough U21

15 Uhr: KFC Uerdingen - SC Rot-Weiß Oberhausen

16 Uhr: KFC Uerdingen - FC Middlesbrough U21

17 Uhr: SC Rot-Weiß Oberhausen - Wuppertaler SV

18 Uhr: RWO Traditionsmannschaft - Auswahl von Kick and Quatsch

19 Uhr: After-Turnier-Party



Ticketpreis: 12 Euro für den ganzen Tag

Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt