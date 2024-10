Emsbüren verliert Nachbarschaftsduell

Der SV Listrup erwischte den besseren Start ins Spiel, während Concordia bereits nach zehn Minuten einen Rückschlag hinnehmen musste, als Kapitän Philipp Johanning verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Im Verlauf der ersten Halbzeit fand Concordia zwar besser ins Spiel, konnte sich jedoch keine nennenswerten Torchancen erarbeiten. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es den Gästen aus Listrup, das verdiente 1:0 zu erzielen, mit dem es auch in die Kabinen ging.

Nach dem Wiederanpfiff drückte Concordia in den ersten Minuten auf den Ausgleich, fing sich jedoch bereits in der 48. Minute das 0:2 durch einen sauber ausgespielten Konter der Gäste. Concordia zeigte sich unbeeindruckt und erhöhte den Druck. In der 54. Minute gelang Jonas Egbers durch einen Distanzschuss der 1:2-Anschlusstreffer.