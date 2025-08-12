Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: FC Empor Weimar 06
Empor Weimar begrüßt Rückkehrer Max Schrader 💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn
Max Schrader brauchen wir eigentlich gar nicht mehr vorzustellen. Der 31-Jährige, ehemalige Kapitän unserer ersten Mannschaft, hat sich letzte Saison kürzer gehalten und in der Rückrunde bei den Alten Herren gespielt. Jetzt hat er wieder richtig Lust auf Fußball und ist heiß darauf, unser Team zu verstärken. Max wird eine große Bereicherung für die 2. Mannschaft sein und mit seiner Erfahrung und seinem kämpferischen Geist helfen, unsere Ziele zu erreichen.