Empor Weimar begrüßt Rückkehrer Max Schrader 💙💛

Max Schrader brauchen wir eigentlich gar nicht mehr vorzustellen. Der 31-Jährige, ehemalige Kapitän unserer ersten Mannschaft, hat sich letzte Saison kürzer gehalten und in der Rückrunde bei den Alten Herren gespielt. Jetzt hat er wieder richtig Lust auf Fußball und ist heiß darauf, unser Team zu verstärken. Max wird eine große Bereicherung für die 2. Mannschaft sein und mit seiner Erfahrung und seinem kämpferischen Geist helfen, unsere Ziele zu erreichen.

Schön, dass du wieder da bist, Max! 💙💛