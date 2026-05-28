Emotionaler Saisonabschluss

– Foto: SSV Witzenhausen

Der SSV Witzenhausen hat beim Saisonabschluss am vergangenen Samstag drei prägende Figuren offiziell verabschiedet. Co-Trainer Dennis Facca sowie die Spieler Marvin Bürmann und Paul Schlegel werden den Kreisoberligisten verlassen.

Der Verein würdigte das Trio in seinen sozialen Medien für „herausragenden Einsatz“ und „großes Engagement“. Facca gehörte dem Trainerteam um Spielertrainer Özkan Beyazit an, Bürmann war im Mittelfeld der Blau-Gelben beheimatet, Schlegel in der Abwehr.

Entsprechend emotional fiel der Abschied aus. „Der Abschied schmerzt natürlich, da sie die Mannschaft sportlich wie menschlich enorm bereichert haben. Wir wünschen Euch für die neuen beruflichen / privaten Herausforderungen nur das Beste. Ihr seid stets willkommen!“, erklärte der Vorstand.