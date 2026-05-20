Weichen gestellt

– Foto: SSV Witzenhausen

Der SSV Witzenhausen und Spielertrainer Özkan Beyazit gehen ihren gemeinsamen Weg weiter. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, wird Beyazit auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie der Blau-Gelben stehen. Für den 45-Jährigen ist es dann bereits die vierte Spielzeit in verantwortlicher Rolle beim SSV.

Mit der Entscheidung setzt der Verein aus der Kreisoberliga Werra-Meißner bewusst auf Kontinuität. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Witzenhausen unter Beyazit jeweils solide Serien gespielt und blieb dabei ohne ernsthafte Abstiegssorgen. Diese Entwicklung soll nun fortgeführt werden.

Planungen laufen „auf Hochtouren“

„Nach zwei soliden Serien ohne Abstiegssorgen in der Kreisoberliga wollen beide Seiten den eingeschlagenen Weg weitergehen“, teilte der Verein mit. Die Verantwortlichen sehen in der Verlängerung offenbar ein klares Signal für Stabilität und Verlässlichkeit in der sportlichen Ausrichtung.