Emden siegt weiter

In der 20. Minute ging der BSV in Führung, als Tobias Steffen den Ball im Netz der Gegner versenkte. David Schiller leistete die Vorarbeit. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Fabian Herbst für die Kickers auf 2:0 (40. Minute). Vorangetrieben von Julian Stöhr war es für Herbst ein leichtes, den Ball über die Linie zu drücken. Doch Bornreihe ließ das nicht auf sich sitzen und kämpfte um den Anschlusstreffer. Und dieser ließ auch nicht lange auf sich warten: Terry Becker erzielte in der 42. Minute ein Freistoßtor und verkürzte so auf 2:1.