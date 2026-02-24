Elvis Nikolic hört auf - Trainer-Ära endet beim VfL Lohbrügge

Hört vorerst auf: Elvis Nikolic. – Foto: Maurice Herzog

Jede Ära endet irgendwann einmal, ob kurz, ob lang. Nach 16 Jahren hört Trainer Elvis Nikolic beim VfL Lohbrügge aus, er zieht eigenständig den Stecker und erklärt ausführlich die Hintergründe.

Er führte Lohbrügges Senioren nicht nur in die Oberliga, sondern führte die A-Jugend 2022/23 auch zum Aufstieg in die Regionalliga. Es sind die vielleicht größten, aber sicherlich nicht einzigen Erfolge von Nikolic, der im Hamburger Fußball einen ausgezeichneten Ruf genießt, weil er Spieler, Mannschaften und auch einen gesamten Verein entwickeln kann.

Die Ankündigung von Nikolic ist zwar verständlich, aber dennoch schwierig zu realisieren. Dass der 50-Jährige ab Sommer nicht mehr an der Linie des VfL Lohbrügge steht, ist kaum vorstellbar, wird aber bald die Realität sein. "Im Sommer 2026 werde ich nach 16 Jahren den VfL Lohbrügge verlassen. Diese Entscheidung habe ich persönlich getroffen, da ich nächste Saison nicht als Trainer tätig sein möchte. Nach insgesamt knapp 29 Jahren im 'Trainer-Hamsterrad' wollte ich ganz gerne mal (vorübergehend) aussteigen und nicht alle meine privaten/beruflichen Aktivitäten dem Rahmenterminkalender unterordnen", teilt der Fußball-Fachmann.

Nikolic wird Lohbrügge nicht in anderer Funktion zur Verfügung stehen. "Das Schöne ist, dass ich den VfL Lohbrügge, auch wenn es keine leichte Entscheidung war, im Guten verlassen kann. Das Verhältnis zum Verein, dem Vorstand und insbesondere zur Mannschaft ist hervorragend. Ich wollte immer zu einem Zeitpunkt aufhören, an dem ich mit gutem Gewissen sagen kann: 'Die Arbeit ist erledigt'. Sodass man sich auch in der Zukunft positiv in die Augen schauen wird. Des Weiteren mache ich damit Platz für neue Ideen, neue Ansprachen und damit auch für neue Entwicklungen. Daher werde ich auch keine andere Position im Verein bekleiden, da mein Einfluss nach 16 Jahren zu groß wäre. Motiviert starten wir hoffentlich nächsten Samstag in den Rest der Saison. Mit der Punkte Ausbeute in der Hinrunde können wir nicht zufrieden sein, allerdings sind wir davon überzeugt. uns in der Rückrunde deutlich zu steigern!"

In der Landesliga Hansa rangiert der VfL Lohbrügge auf Rang neun, erster Gegner des Jahres ist am Sonntag das Schlusslicht Ahrensburger TSV. Dann beginnt die Abschiedstournee von Elvis Nikolic, dessen Ära nach so vielen Jahren und Erfolgen im Sommer unter besten Voraussetzungen enden wird.

