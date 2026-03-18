Eller 04 hat eine Trainerentscheidung getroffen

Die Vertragsverlängerung mit dem Linienchef war nicht die einzige frohe Kunde, die Detlev Völkel am Rande des mit 3:1 gewonnenen Heimspiels gegen Grevenbroich-Süd am Sonntag verbreiten konnte. Denn auch auf der Sponsorenebene erreichte der Funktionär einen Meilenstein. Der im Lebensmitteleinzelhandel tätige David Hegemann wird mit seinem Unternehmen neuer Hauptsponsor. Damit ist klar, dass auch das traditionelle Saisonvorbereitungsturnier in Eller fortgesetzt wird.

Dessen Zukunft stand nach dem angekündigten Rückzug des bisherigen Hauptsponsors auf der Kippe. Ob auch der eine oder andere Nachwuchsspieler aus der U19 am diesjährigen „Sommercup“ teilnehmen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass die eigenen Talente weiter an den Klub gebunden werden. Unter der Leitung von A-Jugendtrainer Christian Kretschmann wird im Sommer beinahe die gesamte U19 in den Seniorenbereich hochgezogen, wo sie dann als U23 um Punkte spielen wird.

„Für mich ist das ein persönliches Highlight“, sagt Detlev Völkel, dessen großer Dank nicht nur an Christian Kretschmann sondern auch an Jugendwart Sebastian Welter geht. „Er hat sich sehr für dieses Projekt eingesetzt.“

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