Eller 04 hat eine Trainerentscheidung getroffen

Gelingt der TSV Eller 04 in dieser Saison die ersehnte Rückkehr in die Landesliga? Es könnte noch bis in den Juni hinein dauern, bis diese Frage geklärt ist. Dafür schaffte der Tabellenzweite der Bezirksliga, Gruppe 1, nun aber in einer der vielleicht wichtigsten Personalien frühzeitig Klarheit. Kerim Kara bleibt Eller über das Saisonende hinaus als Cheftrainer erhalten, und zwar ganz unabhängig davon, in welcher Spielklasse der Klub in der kommenden Spielzeit vertreten sein wird.
„Ich bin froh, dass ich ihn überzeugen konnte, ein weitere Saison bei uns zu bleiben“, äußerte sich Abteilungsleiter Detlef Völkel zur Vertragsverlängerung mit dem 40-Jährigen. Dass Kara sich schon zu diesem Zeitpunkt zu Eller bekennen würde, war nicht unbedingt zu erwarten. Mancher Beobachter spekulierte eher darauf, dass der Coach seine Zukunft vom Ausgang der aktuellen Runde abhängig machen würde. Doch nach Pokern war Kerim Kara tatsächlich gar nicht zumute.
„Ich bin seit mehr als einem Jahrzehnt hier tätig. Eller 04 ist mein Verein. Mir war es wichtig, dass alle Beteiligten frühzeitig Planungssicherheit haben. Dieser ehrliche Umgang gehört sich einfach, wenn man so lange zusammenarbeitet“, sagt Kara. Bei dieser Gelegenheit räumte der Trainer dann auch gleich mit den Gerüchten auf der Spielerseite auf. „Ich weiß, dass aktuell sehr viel erzählt wird. Aber nicht alles ist wahr. Ich habe bereits mit allen Spielern gesprochen. Natürlich wird es die eine oder andere Veränderung geben, das ist ja ganz normal. Aber der Kern des Teams bleibt uns erhalten“, betont Kara.
Die Vertragsverlängerung mit dem Linienchef war nicht die einzige frohe Kunde, die Detlev Völkel am Rande des mit 3:1 gewonnenen Heimspiels gegen Grevenbroich-Süd am Sonntag verbreiten konnte. Denn auch auf der Sponsorenebene erreichte der Funktionär einen Meilenstein. Der im Lebensmitteleinzelhandel tätige David Hegemann wird mit seinem Unternehmen neuer Hauptsponsor. Damit ist klar, dass auch das traditionelle Saisonvorbereitungsturnier in Eller fortgesetzt wird.
Dessen Zukunft stand nach dem angekündigten Rückzug des bisherigen Hauptsponsors auf der Kippe. Ob auch der eine oder andere Nachwuchsspieler aus der U19 am diesjährigen „Sommercup“ teilnehmen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass die eigenen Talente weiter an den Klub gebunden werden. Unter der Leitung von A-Jugendtrainer Christian Kretschmann wird im Sommer beinahe die gesamte U19 in den Seniorenbereich hochgezogen, wo sie dann als U23 um Punkte spielen wird.
„Für mich ist das ein persönliches Highlight“, sagt Detlev Völkel, dessen großer Dank nicht nur an Christian Kretschmann sondern auch an Jugendwart Sebastian Welter geht. „Er hat sich sehr für dieses Projekt eingesetzt.“
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