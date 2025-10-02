 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Fünf Tore reichten dem TSV Zorneding beim Kreisklassisten nicht zum Weiterkommen. (Archivfoto)
Fünf Tore reichten dem TSV Zorneding beim Kreisklassisten nicht zum Weiterkommen. (Archivfoto) – Foto: Marc Marasescu

Elf-Tore-Coup – SVN schmeißt Pokal-Sensation raus – FCM bucht Finale

Ein Münchner Bezirksligist fliegt raus – Halbfinale entscheidet sich in der 94. Minute

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 1
Kreisliga 2
Kreisliga 3
Kreisklasse 2
Kreisklasse 6

Die Mittwochsduelle des Münchner Kreispokals hatten es nochmal in sich: Während Feldmoching seine Hausaufgaben erledigte, sorgte Eintracht München bei einem Torfestival für ein Pokal-Spektakel. Zuvor gab es bereits vier Duelle am Dienstag: Während die Münchner Bezirksligisten SV Nord München-Lerchenau und Untermenzing und der Kreisligist SV München-West eine Runde weiter kamen, buchte der FC Mindelstetten im Kreis Donau/Isar sein Finalticket.

Elf-Tore-Wahnsinn in München – TSV unterliegt 5:6 bei der Eintracht

Gestern, 19:30 Uhr
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
6
5
Abpfiff

Elf Tore in einem Spiel, Pokal-Spektakel und am Ende eine Überraschung: Der FC Eintracht München hat als Kreisklassist den Bezirksligisten TSV Zorneding aus dem Pokal gekegelt. Nach dem Traumstart, 3:0 nach 18 Minuten, und dem zwischenzeitlichen 4:1 drehte der Bezirksligist eine kure Zeit auf. Jarosch verkürzte in der 53. Minute nach Doppelpack auf 4:3. Doch die Eintracht antwortete prompt: Kindler und Hauk erhöhten auf 6:3. Zorneding reagierte und wurde fast noch belohnt: Die beiden späten Tore von Pino Tellez (80., 94.) reichten aber nicht mehr zur erneuten Aufholjagd.
FC Eintracht München – TSV Zorneding 6:5
Tore: 1:0 Gümüs (1.), 2:0 Hauk (3.), 3:0 Zefalis (18.), 3:1 Gyasi (23.), 4:1 Abbas (29.), 4:2 Jarosch (51.), 4:3 Jarosch (53.), 5:3 Kindler (54.), 6:3 Hauk (63.), 6:4 Pino Tellez (80.), 6:5 Pino Tellez (90.+4)

Gestern, 19:00 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
1
3
Abpfiff

Dank Lorik Miftari steht Feldmoching in der nächsten Runde des Münchner Kreispokals. Beim SC Inhauser Moos startete der Kreisligist zunächst schlecht rein. Nach sieben Minuten lag die SpVgg mit 0:1 zurück. Die Antwort folgte sieben Minuten später, als Prebreza ausglich.

Kurz vor der Pause schlug dann Miftari zu: Mit einem Doppelpack besorgte der Ex-Aubinger den 3:1-Pausenstand. In den Schlussminuten wurde es nochmal hektisch, weil Smajlovic mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

SC Inhauser Moos – SpVgg Feldmoching 1:3
Schiedsrichter: Kaminski (München) - Zuschauer: 10
Tore: 1:0 Radlhammer (7.), 1:1 Prebreza (14.), 1:2 Miftari (30.), 1:3 Miftari (44.)
Gelb-Rot: Smajilovic (78./SpVgg Feldmoching/)

Bezirksliga-Teams bestehen – Ex-Bayernliga-Kicker schießt München West auf Siegerstraße

Di., 30.09.2025, 19:30 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
SV München West
SV München WestSV München West
0
2
Abpfiff

Die Reise des FC Rot-Weiss Oberföhring endet nur eine Runde nach dem Flutlichtspektakel. Im Kreisliga-Duell gegen den SV München West unterlag Oberföhring mit 0:2. Die Tore für West erzielten Ex-Bayernliga-Kicker Ferdinand Hansel (34.) und Daniel Egwi (61).

„Passiert. Trotzdem eine geile Pokalsaison unserer 'Ersten'!“, schrieb der fcrwo auf Instagram, die den Fokus direkt auf das anstehende Ligaspiel legten. „Sonntag geht’s nach Waldtrudering.“

FC Rot-Weiss Oberföhring – SV München West 0:2
Schiedsrichter: Mavrofillidis - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Hansel (34.), 0:2 Egwi (61. Foulelfmeter)

Di., 30.09.2025, 20:00 Uhr
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
0
1
Abpfiff

Der SV Untermenzing steht dank Maximilian Kriebel in der nächsten Runde des Totopokals. Gegen den Kreisligisten FC Teutonia besorgte der langjährige Spieler des TSV Neuried in der 43. Minute die Führung, was zugleich den Endstand bedeutete. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, auch weil Ferster und Oberheim noch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurden.

FC Teutonia München – SV Untermenzing 0:1
Schiedsrichter: Hägel (München) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Kriebel (43.)
Gelb-Rot: Ferster (71./FC Teutonia München/)
Gelb-Rot: Oberheim (85./SV Untermenzing/)

Di., 30.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
2
Abpfiff

Die sensationelle Pokalfahrt von Grafing findet gegen den SV Nord München-Lerchenau sein Ende: Nach dem 26:0-Pokalrekord und dem 11:1 im Anschluss unterlag der Kreisklassist dem Bezirksligisten mit 1:2.

Zunächst erwischte der TSV einen Start nach Maß, als Hilger das 1:0 erzielte. Der SVN drehte im Anschluss aber auf: Fast im Gegenzug egalisierte Besel, ehe Smajlovic in der 59. den 2:1-Endstand markierte.

Spiel auf Augenhöhe – Lerchenau kickt Grafing aus dem Toto-Pokal.

TSV Grafing – SV Nord München-Lerchenau 1:2
Schiedsrichter: Eisenreich - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Hilger (32.), 1:1 Besel (36.), 1:2 Smajlovic (59.)

Eigentor in der 94. Minute entscheidet Pokal-Halbfinale zweier Kreisliga-Konkurrenten

Di., 30.09.2025, 18:30 Uhr
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
1
2
Abpfiff

Der FC Mindelstetten geht den nächsten Schritt Richtung Totopokal-Hauptrunde. Im Halbfinale des Kreispokals Donau/Isar setzte sich der FCM gegen beim Ligakonkurrenten Lichtenau auf dramatische Weise durch. In der 54. Minute brachte Ben Forchhammer Mindelstetten zunächst in Führung, ehe Denis Hadzic ausglich (85.). Die Entscheidung folgte kurz vor Schluss. In Unterzahl unterlief Christian Kirzinger in der 94. Minute ein Eigentor.

Der FCM steht nach dem 2:1 im Pokalfinale und trifft dort auf Freising oder Berglern. Das Halbfinale zwischen dem Bezirksligisten und Kreisligisten wurde aufgrund eines Trauerfalls abgesagt. Beim unterlegenen TSV richtet sich der Blick derweil direkt nach vorne. „Jetzt voller Fokus auf die Liga“, schreibt der Verein auf Instagram.

TSV Lichtenau – FC Mindelstetten 1:2
Schiedsrichter: Schlicker (Ingolstadt ) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Forchhammer (55.), 1:1 Hadzic (85.), 1:2 Kirzinger (94. Eigentor)
Gelb-Rot: Steingräber (89./TSV Lichtenau/)

Aufrufe: 02.10.2025, 10:53 Uhr
Boris ManzAutor