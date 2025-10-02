Elf-Tore-Coup – SVN schmeißt Pokal-Sensation raus – FCM bucht Finale

Elf Tore in einem Spiel, Pokal-Spektakel und am Ende eine Überraschung: Der FC Eintracht München hat als Kreisklassist den Bezirksligisten TSV Zorneding aus dem Pokal gekegelt. Nach dem Traumstart, 3:0 nach 18 Minuten, und dem zwischenzeitlichen 4:1 drehte der Bezirksligist eine kure Zeit auf. Jarosch verkürzte in der 53. Minute nach Doppelpack auf 4:3. Doch die Eintracht antwortete prompt: Kindler und Hauk erhöhten auf 6:3. Zorneding reagierte und wurde fast noch belohnt: Die beiden späten Tore von Pino Tellez (80., 94.) reichten aber nicht mehr zur erneuten Aufholjagd. FC Eintracht München – TSV Zorneding 6:5 Tore: 1:0 Gümüs (1.), 2:0 Hauk (3.), 3:0 Zefalis (18.), 3:1 Gyasi (23.), 4:1 Abbas (29.), 4:2 Jarosch (51.), 4:3 Jarosch (53.), 5:3 Kindler (54.), 6:3 Hauk (63.), 6:4 Pino Tellez (80.), 6:5 Pino Tellez (90.+4)

Dank Lorik Miftari steht Feldmoching in der nächsten Runde des Münchner Kreispokals. Beim SC Inhauser Moos startete der Kreisligist zunächst schlecht rein. Nach sieben Minuten lag die SpVgg mit 0:1 zurück. Die Antwort folgte sieben Minuten später, als Prebreza ausglich.

Kurz vor der Pause schlug dann Miftari zu: Mit einem Doppelpack besorgte der Ex-Aubinger den 3:1-Pausenstand. In den Schlussminuten wurde es nochmal hektisch, weil Smajlovic mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

SC Inhauser Moos – SpVgg Feldmoching 1:3

Schiedsrichter: Kaminski (München) - Zuschauer: 10

Tore: 1:0 Radlhammer (7.), 1:1 Prebreza (14.), 1:2 Miftari (30.), 1:3 Miftari (44.)

Gelb-Rot: Smajilovic (78./SpVgg Feldmoching/)