Elf-Tore-Coup – SVN schmeißt Pokal-Sensation raus – FCM bucht Finale

Die Mittwochsduelle des Münchner Kreispokals hatten es nochmal in sich: Während Feldmoching seine Hausaufgaben erledigte, sorgte Eintracht München bei einem Torfestival für ein Pokal-Spektakel. Zuvor gab es bereits vier Duelle am Dienstag: Während die Münchner Bezirksligisten SV Nord München-Lerchenau und Untermenzing und der Kreisligist SV München-West eine Runde weiter kamen, buchte der FC Mindelstetten im Kreis Donau/Isar sein Finalticket.
Elf Tore in einem Spiel, Pokal-Spektakel und am Ende eine Überraschung: Der FC Eintracht München hat als Kreisklassist den Bezirksligisten TSV Zorneding aus dem Pokal gekegelt. Nach dem Traumstart, 3:0 nach 18 Minuten, und dem zwischenzeitlichen 4:1 drehte der Bezirksligist eine kure Zeit auf. Jarosch verkürzte in der 53. Minute nach Doppelpack auf 4:3. Doch die Eintracht antwortete prompt: Kindler und Hauk erhöhten auf 6:3. Zorneding reagierte und wurde fast noch belohnt: Die beiden späten Tore von Pino Tellez (80., 94.) reichten aber nicht mehr zur erneuten Aufholjagd.
FC Eintracht München – TSV Zorneding 6:5
Tore: 1:0 Gümüs (1.), 2:0 Hauk (3.), 3:0 Zefalis (18.), 3:1 Gyasi (23.), 4:1 Abbas (29.), 4:2 Jarosch (51.), 4:3 Jarosch (53.), 5:3 Kindler (54.), 6:3 Hauk (63.), 6:4 Pino Tellez (80.), 6:5 Pino Tellez (90.+4)
Dank Lorik Miftari steht Feldmoching in der nächsten Runde des Münchner Kreispokals. Beim SC Inhauser Moos startete der Kreisligist zunächst schlecht rein. Nach sieben Minuten lag die SpVgg mit 0:1 zurück. Die Antwort folgte sieben Minuten später, als Prebreza ausglich.
Kurz vor der Pause schlug dann Miftari zu: Mit einem Doppelpack besorgte der Ex-Aubinger den 3:1-Pausenstand. In den Schlussminuten wurde es nochmal hektisch, weil Smajlovic mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.
SC Inhauser Moos – SpVgg Feldmoching 1:3
Schiedsrichter: Kaminski (München) - Zuschauer: 10
Tore: 1:0 Radlhammer (7.), 1:1 Prebreza (14.), 1:2 Miftari (30.), 1:3 Miftari (44.)
Gelb-Rot: Smajilovic (78./SpVgg Feldmoching/)
Die Reise des FC Rot-Weiss Oberföhring endet nur eine Runde nach dem Flutlichtspektakel. Im Kreisliga-Duell gegen den SV München West unterlag Oberföhring mit 0:2. Die Tore für West erzielten Ex-Bayernliga-Kicker Ferdinand Hansel (34.) und Daniel Egwi (61).
„Passiert. Trotzdem eine geile Pokalsaison unserer 'Ersten'!“, schrieb der fcrwo auf Instagram, die den Fokus direkt auf das anstehende Ligaspiel legten. „Sonntag geht’s nach Waldtrudering.“
FC Rot-Weiss Oberföhring – SV München West 0:2
Schiedsrichter: Mavrofillidis - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Hansel (34.), 0:2 Egwi (61. Foulelfmeter)
Der SV Untermenzing steht dank Maximilian Kriebel in der nächsten Runde des Totopokals. Gegen den Kreisligisten FC Teutonia besorgte der langjährige Spieler des TSV Neuried in der 43. Minute die Führung, was zugleich den Endstand bedeutete. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, auch weil Ferster und Oberheim noch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurden.
FC Teutonia München – SV Untermenzing 0:1
Schiedsrichter: Hägel (München) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Kriebel (43.)
Gelb-Rot: Ferster (71./FC Teutonia München/)
Gelb-Rot: Oberheim (85./SV Untermenzing/)
Die sensationelle Pokalfahrt von Grafing findet gegen den SV Nord München-Lerchenau sein Ende: Nach dem 26:0-Pokalrekord und dem 11:1 im Anschluss unterlag der Kreisklassist dem Bezirksligisten mit 1:2.
Zunächst erwischte der TSV einen Start nach Maß, als Hilger das 1:0 erzielte. Der SVN drehte im Anschluss aber auf: Fast im Gegenzug egalisierte Besel, ehe Smajlovic in der 59. den 2:1-Endstand markierte.Spiel auf Augenhöhe – Lerchenau kickt Grafing aus dem Toto-Pokal.
TSV Grafing – SV Nord München-Lerchenau 1:2
Schiedsrichter: Eisenreich - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Hilger (32.), 1:1 Besel (36.), 1:2 Smajlovic (59.)
Der FC Mindelstetten geht den nächsten Schritt Richtung Totopokal-Hauptrunde. Im Halbfinale des Kreispokals Donau/Isar setzte sich der FCM gegen beim Ligakonkurrenten Lichtenau auf dramatische Weise durch. In der 54. Minute brachte Ben Forchhammer Mindelstetten zunächst in Führung, ehe Denis Hadzic ausglich (85.). Die Entscheidung folgte kurz vor Schluss. In Unterzahl unterlief Christian Kirzinger in der 94. Minute ein Eigentor.
Der FCM steht nach dem 2:1 im Pokalfinale und trifft dort auf Freising oder Berglern. Das Halbfinale zwischen dem Bezirksligisten und Kreisligisten wurde aufgrund eines Trauerfalls abgesagt. Beim unterlegenen TSV richtet sich der Blick derweil direkt nach vorne. „Jetzt voller Fokus auf die Liga“, schreibt der Verein auf Instagram.
TSV Lichtenau – FC Mindelstetten 1:2
Schiedsrichter: Schlicker (Ingolstadt ) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Forchhammer (55.), 1:1 Hadzic (85.), 1:2 Kirzinger (94. Eigentor)
Gelb-Rot: Steingräber (89./TSV Lichtenau/)