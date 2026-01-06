Elf Fragen, elf Antworten (7): Über Mittelrheinliga und Kings League

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

Bayern München.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Florian Welter ist da weit vorne. Wer ein Spiel von Flo gesehen hat, versteht was ich meine. Memphis Depay ist laut ihm besser als Lionel Messi.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Im Amateursport würde ich mich für das Mittelrheinpokal-Halbfinale beim Bonner SC entscheiden. In der Kings League war es ein K.-o.-Spiel in Paris, bei dem wir ein 4:1 aufgeholt und das Penalty-Shootout gewonnen haben.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen?

Gibt keine. Aus Fehlern lernt man.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Joshua Schwirten in der Jugend beim Effzeh.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Desire Doue = Flair.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne? Auswärts in Schafhausen. Vor allem, wenn die zweite Mannschaft vorher schon ein Spiel hatte. Das ist wie früher, wenn mein Lehrer gesagt hat, dass es auf Klassenfahrt einen Fußballplatz gibt.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

In der Jugend beim Rayk Wunderlich und Jakob Strehlow. Natürlich aber auch Albert Deuker unter dem ich 4 Jahre gespielt habe.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Amateurplatz.

Was ist deine größte Fußballmacke oder dein Ritual vor dem Spiel?

Vor jedem Spiel bete ich mit Lewin Murad zusammen.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Mit der Süper Lig wird einem nie langweilig.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Ball oder Beine.