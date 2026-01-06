 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Noah Can Kürmali (li.) sammelte in dieser Sasion bereits 13 Torbeteiligungen in nur 15 Spielen
Noah Can Kürmali (li.) sammelte in dieser Sasion bereits 13 Torbeteiligungen in nur 15 Spielen – Foto: Nick Förster

Elf Fragen, elf Antworten (7): Über Mittelrheinliga und Kings League

Der 23-jährige Noah Can Kürmali ist seit dieser Saison Kapitän der jungen Mannschaft des TuS BW Königsdorf

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Heute haben wir Noah Can Kürmali (23) vom TuS BW Königsdorf unter die Lupe genommen.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?
Bayern München.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Florian Welter ist da weit vorne. Wer ein Spiel von Flo gesehen hat, versteht was ich meine. Memphis Depay ist laut ihm besser als Lionel Messi.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?
Im Amateursport würde ich mich für das Mittelrheinpokal-Halbfinale beim Bonner SC entscheiden. In der Kings League war es ein K.-o.-Spiel in Paris, bei dem wir ein 4:1 aufgeholt und das Penalty-Shootout gewonnen haben.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen?
Gibt keine. Aus Fehlern lernt man.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?
Joshua Schwirten in der Jugend beim Effzeh.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Desire Doue = Flair.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne? Auswärts in Schafhausen. Vor allem, wenn die zweite Mannschaft vorher schon ein Spiel hatte. Das ist wie früher, wenn mein Lehrer gesagt hat, dass es auf Klassenfahrt einen Fußballplatz gibt.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
In der Jugend beim Rayk Wunderlich und Jakob Strehlow. Natürlich aber auch Albert Deuker unter dem ich 4 Jahre gespielt habe.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?
Amateurplatz.

Was ist deine größte Fußballmacke oder dein Ritual vor dem Spiel?
Vor jedem Spiel bete ich mit Lewin Murad zusammen.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
Mit der Süper Lig wird einem nie langweilig.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?
Ball oder Beine.

🗣️ Über die Jugendstationen 1. FC Köln und FC Rheinsüd landete Noah Can Kürmali beim TuS BW Königsdorf. Dort ist der zentrale Mittelfeldspieler seit seiner ersten Saison im Herrenbereich 2021/22 Leistungsträger. Insgesamt kommt er in 116 Landes- und Mittelrheinliga Spielen auf 16 Tore und 15 Vorlagen. Seit dieser Saison trägt er sogar mit erst 23 Jahren die Kapitänsbinde. Neben dem Amateurfußball ist er seit letztem Jahr auch in der Kings League dabei. Dort spielt er für den Futbolistas Locos FC und war im Juni 2025 sogar beim "Kings World Cup Clubs Paris 2025" dabei.
Niklas LohrerAutor