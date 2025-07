Elf des Jahres der BZL Ost: 40-Jähriger dabei – Dorfen-Neuzugang überzeugt – Dornen ragen heraus

Das Team des Jahres der Bezirksliga Ost ist ausgeglichen und zeigt die Leistungsdichte der Liga. Insgesamt sind sieben Mannschaften vertreten.

Während sich die Mannschaften der Bezirksliga Ost bereits in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit befinden, blicken wir auf die besten Elf des vergangenen Jahres zurück. Neben dem Toptorjäger der Liga schaffen es junge Talente und sogar Spielertrainer in die Top-Elf der Saison 2024/25. Die meisten Spieler stellt Aufsteiger SV Dornach, der künftig in der Landesliga Südost spielen wird.

Torhüter:

Alexander Wolf (5), TSV Dorfen

Wolf ist ein Urgestein beim TSV Dorfen und schaffte mit diesem fast den Aufstieg in die Landesliga, scheiterte aber in der Relegation. Der Torhüter kassierte mit seiner Mannschaft zwar nicht die wenigsten Gegentreffer der Liga, aber hielt regelmäßig seinen Kasten sauber. Die Belohnung: Fünf Nominierungen in das Team der Woche gewählt.

Abwehr:

Julian Dolenga (6), TuS Holzkirchen

Über viele Jahre ausgebildet am deutschen Fußballinternat in Bad Aibling, führte Dolengas Weg über die Stationen Wacker Burghausen und SV Erlbach in die Bezirksliga Ost zum TuS Holzkirchen. Hier wusste Dolenga auf Anhieb zu überzeugen. Der Linksfuß schaffte es sechsmal in die Top-Elf und steht verdient im Team des Jahres. Im Sommer wechselt Dolenga zu Ligakonkurrent TSV Dorfen.

Birol Karatepe (5), TSV Ampfing

Mit stolzen 39 Jahren ist Karatepe nicht der älteste Spieler in der Elf des Jahres. Unter Ex-Wacker-Profi Björn Hertl spielten Karatepe und der TSV Ampfing lange oben mit, am Ende ging den Schweppermännern aber die Luft aus. Karatepe wurde von der Community dennoch fünfmal in die Elf der Woche gewählt und steht so im Team der Saison 24/25.

Ajlan Arifovic (9), FC Töging

Ganze neun Berufungen in die Elf der Woche schaffte Arifovic, der Höchstwert in der Bezirksliga Ost. Der Mann, der für den FC Bayern in der U17-Bundesliga aktiv war, wusste zu überzeugen. Sein großes Ziel den FC Töging in die höheren Ligen zurückzuführen konnte er aber nicht erreichen. Auch Arifovic wechselte innerhalb der Liga und wird in der neuen Spielzeit für den VfB Forstinning auflaufen.

Mittelfeld:

Markus Mittermaier (7), TSV Dorfen

20 Scorer in 29 Einsätzen. Mittermaier war ein großer Faktor, warum Dorfen die Saison auf Platz zwei beenden konnte. Kurz vor der Relegation gab es aber den Schock: Mittermaier zog sich ein Trümmerbruch im Schien- und Wadenbein zu und verpasste so die Relegationsspiele. In die Elf des Jahres schafft er es mit sieben Berufungen dennoch.

Manuel Ring (6), SV Dornach

Früher spielte Ring in der Jugend des FC Bayern München, letzte Saison führte er den SV Dornach als Spielertrainer in die Landesliga. Ring kam in der vergangenen Spielzeit auf 28 Einsätze für die Dornen und wusste zu überzeugen. Der Spielertrainer ist Teil des Teams des Jahres.

Nihad Mujkic (3), SpVgg Altenerding

Mit der SpVgg Altenerding steckte Mujkic lange Zeit im Abstiegskampf, in der Relegation konnte dann aber der Klassenerhalt gefeiert werden. Mit 40 Jahren ist Mujkic der älteste Spieler in der Elf des Jahres. Besonders in der Hinrunde zählte er zu den absoluten Stammspielern in Altenerding.

Felix Partenfelder (4), SV Dornach

Partenfelder ist DAS Urgestein beim SV Dornach. 268 Einsätze für die Dornen stehen in der Vita des Mittelfeldspielers, nur noch 18 Einsätze braucht er, um mit Rekordspieler Dominik Gossner gleichzuziehen. (Quelle: FuPa-Datenbank) In der Aufstiegssaison schaffte es Partenfelder viermal in das Team der Woche und steht damit verdient im Team des Jahres.

Angriff:

Josef Sontheim (7), SV Miesbach

30 Tore und 12 Vorlagen in 25 Spielen. Sontheim war in der Bezirksliga Ost das Maß aller Dinge und findet sich zurecht im Team des Jahres wieder. Der Stürmer gewann auch den Erdinger Torjäger Wettbewerb und durfte sich über reichlich Bier freuen. Die Quote des Torjägers spricht für sich.

Lorenz Scholz (6), SV Dornach

Der nächste Spieler von Aufsteiger SV Dornach. Scholz erzielte zwölf Tore für die Dornen, darunter immens wichtige. Am letzten Spieltag, als es um den direkten Aufstieg ging, brachte der Torjäger seine Mannschaft in Bad Endorf in Führung. Das Ende ist bekannt. Scholz wurde sechsmal in die Elf der Woche berufen und steht auch im Team des Jahres.

Leonardo Tunjic (3), SpVgg Altenerding

Obwohl Altenerding dem Abstieg nur knapp entging, schaffen es dennoch zwei Spieler ins Team des Jahres. Neben Nihad Mujkic wusste auch Tunjic zu überzeugen. Drei Berufungen in das Team der Woche verschaffen ihm auch einen Platz in der Top-Elf des vergangenen Jahres.

Die Elf des Jahres der Bezirksliga Ost zur 2024/25 in hoher Auflösung.