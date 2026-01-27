Elf der Woche: Janssen bestätigt seine Forderung, Rostock makellos

Um Marek Janssen und Rot-Weiss Essen ist es in der Woche vor dem anstehenden Heimspiel gegen den TSV Havelse lauter geworden: Der Stürmer hat nach zuletzt guten Leistungen mehr Spielzeit gefordert und seine Aufstellung direkt gerechtfertigt. Der SSV Ulm gewann deutlich im Krisenduell und stellt zwei Spieler. Das ist die Elf der Woche!

Uphoff hält Rostock mal wieder den Rücken frei

Der zweite Sieg für Hansa Rostock nach der Winterpause, dieses Mal aber doch etwas deutlicher. Beim SV Waldhof Mannheim setzte sich die Mannschaft um Schlussmann Benjamin Uphoff mit 4:0 durch. In der laufenden Saison stand der 32-Jährige in 21 Partien auf dem Platz, konnte neun weiße Westen behalten und steht folgerichtig zum fünften Mal in der Elf der Woche.

Keine Gegentore zugelassen

In dieser Woche haben alle drei Nominierten mit ihrer Mannschaft keinen einzigen Gegentreffer zugelassen. Gestartet ist Meiko Sponsel mit Viktoria Köln schon am Freitagabend: Sponsel brachte die Kölner schon nach fünf Minuten in Führung, die letztlich 2:0 gewinnen konnten. Ähnlich machte es der MSV Duisburg mit Joshua Bitter. Nach einer guten halben Stunde setzte er gegen den Jahn auf 1:0 und ebnete damit den Weg zum 2:0-Sieg. Der dritte im Bunde ist Marcel Seegert. Im Kellerduell gegen Erzgebirge Aue kann der SSV Ulm einen deutlichen und unglaublich wichtigen 3:0-Erfolg einfahren, bei dem Seegert kurz nach dem Wiederanpfiff den ersten Treffer erzielte.

Gondorf bringt der Alemannia wieder ein Stück Hoffnung

Nach einer langen Leidenszeit konnten die Anhänger von Alemannia Aachen endlich wieder einen Sieg feiern. In einem spannenden Hin und Her wird Lars Gindorf mit Saisontreffer Nummer 13 und 14 letztlich zum Helden – die Alemannia gewinnt 3:2 bei der U23 der TSG Hoffenheim. Auch nicht ganz unwichtig ist der Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Kevin Volland. Mit diesem Unentschieden verliert 1860 München zumindest nicht endgültig den Anschluss an die Spitzengruppe. Auch Jonas Dirkner darf einen Treffer in Mannheim markieren. Der Rostocker traf zum 1:0 und schießt sich so erstmals unter die Besten. Komplettiert wird das Mittelfeld durch Mirnes Pepic. Der Ulmer kann in einem so wichtigen Spiel im Erzgebirge seine ersten beiden Scorer verbuchen und bringt die Spatzen damit näher ans rettende Ufer.

Marek Janssen der Spieler der Woche

Nach dem ganzen Trubel um Marek Janssen und seine selbst in die Öffentlichkeit gebrachte Kritik über seine Einsatzzeiten bei Rot-Weiss Essen, dürfte klar sein, wer sich zum Spieler der Woche krönen darf. Seine Forderungen im Vorlauf der Partie gegen den TSV Havelse bestätigt er direkt mal mit einem Hattrick, mit dem er den Weg zum souveränen 4:1-Sieg ebnet. Einen Hattrick-light hat Ryan Don Naderi zu verbuchen. Der Hanseaten legt bei Waldhof gleich drei Treffer vor. Der dritte Angreifer ist ebenfalls Rostocker und bringt sich mit einem Tor zum dritten Mal in die FuPa-Elf-der-Woche. Andreas Vogelsammer schießt noch vor der Halbzeit den 2:0-Führungstreffer.

