 2025-11-24T08:38:42.177Z

Elf der Woche
Symbolbild
Symbolbild – Foto: FuPa.net

Elf der Woche: Frauen und Herren-Reserven

Wegen Komplettabsage am Sonntag: keine Auswahlen bei den 1.Männern

Verlinkte Inhalte

Damen Liga 3 - Bez.1
Res. Kl. 2 - Bez. 1
Res. Kl. 4 - Bez. 1
Res. Kl. 4 - Bez. 2
Damen Liga 1

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Damen

⚽️🏅 👉 Liga 1

⚽️🏅 👉 Liga 3, 1.Bezirk

In den Ligen 2 und 3-2 kamen leider keine Auswahlen zustande.

Herren-Reserven

⚽️🏅 👉 Klasse 2, 1.Bezirk

⚽️🏅 👉 Klasse 4, 1.Bezirk

⚽️🏅 👉 Klasse 4, 2.Bezirk

Wie kommt die Elf der Woche zustande?

👉 Hier findest Du alle Informationen

Aufrufe: 026.11.2025, 09:22 Uhr
Paul KrierAutor