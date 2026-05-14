Elf Abschiede bei Jahn II – Oberpfalz-Duo als Zünglein an der Waage?

Duelle zwischen Fortuna Regensburg und Weiden haben immer einen besonderen Reiz. – Foto: Florian Würthele

Schlussakt in der Bayernliga Nord! Alle Oberpfälzer Mannschaften können dem letzten Spieltag der Saison entspannt entgegenblicken, geht es doch für sie alle um nichts mehr. Vizemeister ASV Cham bereitet sich dieser Tage intensiv auf die Regionalliga-Relegation vor. Am Wochenende ist die Maloku-Elf jedoch spielfrei. Nichtsdestotrotz ist nochmal einiges geboten aus Oberpfälzer Sicht. Emotionale Abschiede, unter anderem eines Trainerduos, stehen an. Dazu ein gefühltes Derby – und zwei Bezirksvertreter, die noch ihre Finger im Abstiegskampf haben. Die Vorberichte.

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 14:00 PUSH



Hinspiel: 2:5. Mit dem sicheren Ligaverbleib im Gepäck, kann der SSV Jahn II (10., 41) entspannt in den letzten Spieltag gehen. Dagegen geht es für den Gegner noch um die „Wurst“. Bei einem Punktverlust droht dem Würzburger FV (13., 37) nämlich das Abrutschen in die Relegationszone. Spielen die Regensburger Youngster den Spielverderber für den Traditionsklub? „Wir wissen um die Konstellation im Kampf um den Klassenerhalt. Wir erwarten viele Zuschauer und einen hochmotivierten Gegner. Wir gehen das Spiel in Würzburg nicht anders an als die anderen Spiele und bereiten die Spieler auch auf dieses Setting vor“, unterstreicht Regensburgs Chefanweiser Christoph Jank. Eine Kaffeefahrt ins schöne Würzburg soll es nicht werden: „Es geht uns um die Entwicklung unserer Spieler, einen einstelligen Tabellenplatz und die Torjägerkanone von Kelvin Onuigwe. Das hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir wollen daher mit hoher Spielfreude und großer Intensität ein gutes und erfolgreiches Auswärtsspiel absolvieren“, erklärt Jank. Für den Österreicher selbst ist es das letzte Spiel als U21-Trainer – nach fünf Jahren in dieser Rolle und insgesamt sieben Jahren in der Jahnschmiede. Auch für Janks Co-Trainer Sebastian Brand ist nach dieser Saison Schluss. Außerdem teilte der SSV diese Woche mit, dass insgesamt acht Spieler die U21 verlassen werden: Kapitän Paul Gebhard, Paul Schmid, Volodymyr Kharabara, Marco Maul, Fabio Rost, Johannes Rehwald, Kelvin Onuigwe und Titus Knoche. Hinzu kommt Fabian Ziegler, dessen Leihe vom SV Fortuna ausläuft. Personell muss das Nachwuchsteam am Samstag ohne Ziegler, Knoche und Schmid auskommen.





Steht vor seinem letzten Gang als Trainer der Jahn-U21: Christoph Jank. – Foto: Mario Wiedel







Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FSV Stadeln Stadeln 14:00 PUSH



Hinspiel: 0:2. Abschiednehmen ist das Motto auch auf dem Gebenbacher Sportgelände. Besonders emotional dürfte es bei Timo Kohler werden.



Hinspiel: 0:2. Abschiednehmen ist das Motto auch auf dem Gebenbacher Sportgelände. Besonders emotional dürfte es bei Timo Kohler werden. Die DJK-Ikone beendet nach 17 durchgehenden Jahren in Gebenbach die (höherklassige) Fußballkarriere . Überdies möchte die DJK (5., 50) ihre Position in den Top-Fünf der Liga halten. Es gibt also gute Gründe, ein letztes Mal Vollgas zu geben. Das stellt auch Coach Dominic Rühl heraus: „Für uns geht's auch noch um etwas. Wir wollen unsere aktuelle Position in der Tabelle mindestens halten, wenn nicht sogar verbessern. Zum anderen wollen wir unseren Beitrag leisten, dass das Saisonfinale fair zu Ende geht.“ Worauf er mit dem letzten Satz anspielt: Der abstiegsbedrohte FSV Stadeln (15., 35) könnte sich mit einem Dreier gegen Gebenbach noch direkt retten. Dementsprechend könnten die Oberpfälzer ähnlich wie Jahn II zum „Zünglein an der Waage“ im Abstiegskampf avancieren. „Es wird die aktuell beste Elf aufgeboten und wir werden im letzten Heimspiel vor der langen Sommerpause nochmal alles geben. Nichtsdestotrotz werden wir Stadeln das Spiel machen lassen. Da sie gewinnen müssen, wollen wir sehen, was sie offensiv darbieten können“, skizziert Rühl die Marschroute. Verletzungsbedingt werden Sommer-Abgang Leon Brandl sowie David Vidovic und Jonas Obendorfer das letzte Saisonspiel verpassen. Timo Kohler hat pünktlich zu seinem Abschiedsspiel seine Rotsperre abgesessen. Auf der Kippe steht der Einsatz von Konstantin Plankl.

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 14:00 live PUSH



Hinspiel: 0:0. Beim Blick auf die Tabelle könnte man meinen, dass das Oberpfalz-Duell SV Fortuna Regensburg (8., 42) gegen SpVgg SV Weiden (4., 50) womöglich zu einem lauen Sommerkick avanciert. Geht es doch für beide Teams um nichts mehr. Davon wollen die Cheftrainer im Vorfeld aber nichts wissen. Hüben wie drüben wird betont, dass es gute Gründe für ein für die Zuschauer interessantes Bayernligaspiel gibt. „Es gibt so viele Gründe für uns, am Samstag in Regensburg nochmal alles rauszuhauen. Mit einem Derbysieg gegen die Fortuna würden wir die Saison auf Platz vier abschließen und eine überragende Saison krönen“, verdeutlicht Weidens Übungsleiter Michael Riester. Sein Gegenüber Arber Morina schlägt in eine ähnliche Kerbe. Regensburgs Trainer nennt mehrere Punkte, warum sein Team nochmal alles geben wird: „Primär wollen wir uns im letzten Spiel mit einem Sieg verabschieden – und damit einen einstelligen Tabellenplatz sowie ein gutes Gefühl in die neue Saison nehmen. Die verdienten Spieler gilt es gebührend zu verabschieden. Zudem können wir noch Erster in der Liga-Heimtabelle werden. Duelle mit Weiden sind immer interessant. Sie spielen eine gute Rückrunde und werden keinen Millimeter vom Gaspedal runtergehen. Beide Mannschaften werden sich nichts schenken, weshalb es eine hochinteressante Partie für die Zuschauer wird.“ Auf der Ausfallliste der Gastgeber stehen lediglich die bekannten Langzeitverletzten. Und auch Weiden ist nahezu vollzählig. Einzig Verteidiger Adrian Hoti fehlt weiterhin wegen einer Reizung im Knie.