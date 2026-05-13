»Fühlt sich surreal an«: Timo Kohlers letzter Tanz für Gebenbach Bei der DJK hat der 36-Jährige von der Kreisliga bis zur Bayernliga alles miterlebt – Künftig rückt die Zeit mit Frau und Kind in den Vordergrund von Florian Würthele · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Mehr Vereinstreue geht nicht: Timo Kohler hat bei der DJK Gebenbach Legendenstatus. – Foto: Wolfgang Zink

Eine Legende verlässt die Bühne: Timo Kohler bestreitet an diesem Samstag sein letztes Spiel für die DJK Gebenbach. Nach 17 Jahren und rund 600 Spielen für den Oberpfälzer Dorfklub heißt es Abschiednehmen. Zumindest auf dem grünen Rasen. Denn Kohler beendet mit 36 Jahren seine (höherklassige) Fußballkarriere. Beim Bayernligisten ist der Mittelfeldantreiber eine Institution, hat gefühlten Legendenstatus, steht wie kein Zweiter für die fulminante Entwicklung der DJK seit etwa 2010. Und er lebt das vor, was in der heutigen Zeit immer seltener wird: bedingungslose Vereinstreue. FuPa hatte die Gelegenheit, sich mich ihm zu unterhalten...

Eines ist gewiss. Über seine Zeit in Gebenbach könnte Kohler ein Buch schreiben. Angefangen hatte alles 2009 in der Kreisliga. Drei Jahre darauf folgte der Aufstieg in die Bezirksliga, 2015 in die Landesliga. Weitere zwei Jahre später war die DJK schließlich in der fünften Liga angelangt. Als Bayernliga-Vizemeister klopfte man sogar zweimal ans Tor zur Regionalliga. Beide Male scheiterte man jedoch in der Relegation. Kohler hat all das miterlebt. „17 Jahre in ein paar Worten zusammenzufassen, ist unmöglich. Gebenbach ist meine zweite Heimat geworden. Ich bin seit 19 Jahren mit meiner Freundin zusammen und nach zwei Jahren zu Gebenbach gewechselt – aber nie mit dem Gedanken, Bayernliga zu spielen oder Sonstiges. Das hat sich über Jahre so entwickelt. Ohnehin ist die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren brutal. Auch infrastrukturell hat sich der Verein stetig fortentwickelt. Von den Kreisliga bis in die Bayernliga, das ist schon eine schöne Geschichte“, erzählt Kohler, der Zeit seiner Karriere von großen Verletzungen verschont blieb.



Der DJK Gebenbach ist der 36-Jährige einfach nur dankbar: „Es war wunderschön und hat superviel Spaß gemacht. Ich bin stolz auf die Zeit und auch sehr dankbar – für alle Mitspieler und alle Personen, die mich begleitet haben. Da könnte ich wahrscheinlich tausend Leute aufzählen. Die Dankbarkeit überwiegt, aber es schwingt auch Traurigkeit mit, dass es nun zu Ende ist.“





Am kommenden Wochenende wird Timo Kohler sein 451. Punktspiel für die DJK bestreiten. Insgesamt sind es über 600 Spiele im grünweißen Trikot. Zwei Partien sind ihm besonderes im Gedächtnis hängengeblieben. Jene liegen erst ein knappes Jahr zurück. „Der Klassenerhalt letztes Jahr war ein Highlight – erst der Sieg über den Erzrivalen aus Ammerthal, dann das Spiel gegen Unterhaching, als wir mit drei Mann weniger den Klassenerhalt geschafft haben. Emotional waren das die krassesten zwei Spiele, die ich die letzten 17 Jahre erlebt habe. Danach hatte man seine Emotionen am Platz nicht mehr im Griff“, sagt Kohler, der seinen langjährigen Trainer Faruk Maloku als „meinen Mentor“ bezeichnet: „Er war derjenige, der mich vom Amateur- in den Leistungssport gebracht hat.“ Nach wie vor habe man ein sehr gutes Verhältnis. „Timo ist für die historische Gesamtentwicklung seiner Mannschaft der entscheidende Spieler“, hatte Maloku, heute Trainer des ASV Cham, einmal selbst über den Mann mit der Nummer 10 gesagt.



Den Entschluss, am Ende dieser Saison seine (höherklassige) Fußballlaufbahn zu beenden, hatte Kohler letztes Jahr gefasst. „Vor zweieinhalb Jahren ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Der Aufwand für die Bayernliga wäre auf jeden Fall zu stemmen, aber ich möchte mich jetzt einfach auf die Familie konzentrieren. Künftig will ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Frau und meinem Sohn verbringen.“ Happy ist Kohler darüber, dass er sich mit dem Bayernliga-Erhalt verabschieden kann. „Ich bin richtig froh, dass wir diese Saison zum Schluss raus so Gas gegeben haben und letztlich nichts mit dem Abstieg zu tun hatten. Auch mit dem neuen Trainer funktioniert alles super. Dementsprechend sehe ich Gebenbach für die Zukunft gut gewappnet.“











Foto: Jonas Löffler





Dem bevorstehenden Abschiedsspiel am Samstag (14 Uhr) daheim gegen den FSV Stadeln blickt der Mittelfeldspieler mit unterschiedlichen Gefühlen entgegen: „Eine komische Nervosität und viel Traurigkeit. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass man zum letzten Mal für Gebenbach auf dem Platz stehen wird – dort wo man die letzten 17 Jahre Spaß hatte und sich ausgepowert hat. Dass das auf einmal weg ist, fühlt sich surreal an.“ Ergänzend betont Kohler noch einmal: „Es ist wie ein zweites Zuhause.“



Für die Zukunft möchte Kohler „nichts ausschließen. Das kann man im Fußball ja ohnehin nie.“ Seinen Spielerpass werde er in Gebenbach lassen. Überhaupt nicht mehr gegen das runde Leder zu treten, dass dürfte für den Vollblut-Fußballer sowieso nicht in Frage kommen. „Fußball ist mein Leben“, sagt er über sich. Und auch, dass er sich noch „im Saft und fit“ fühle. „Wenn ich Lust habe, werde ich im Training vorbeischauen oder bei der SG reinschauen. Wenn sie mich dort brauchen, werde ich kicken. Demzufolge werde ich die Schuhe nicht ganz an den Nagel hängen.“ Nun möchte der 36-Jährige aber erstmal etwas Abstand gewinnen. „Ein halbes Jahr will ich jetzt erstmal nicht mehr spielen.“ Der DJK wird er auf jeden Fall treu bleiben. „Ich bin dort ja noch technischer Leiter.“



Seit Langem an Kohlers Seite ist Erdal Izmire. Einige Jahre standen die beiden noch gemeinsam auf dem Platz. Mittlerweile ist Izmire beim Bayernligisten Sportlicher Leiter. „Mit Timo Kohler beendet nicht nur ein herausragender Spieler seine Karriere, sondern vor allem ein Mensch, der unseren Verein über viele Jahre geprägt hat. Timo war auf und neben dem Platz jederzeit ein absolutes Vorbild – mit seiner Einstellung, seiner Verlässlichkeit und seiner Leidenschaft für den Fußball. Er hat immer alles für den Verein gegeben, Verantwortung übernommen und sich mit voller Identifikation eingebracht. Spieler wie Timo sind für jede Mannschaft enorm wertvoll, weil sie Leistung, Teamgeist und Charakter vereinen. Umso trauriger ist sein Karriereende für uns als Verein. Gleichzeitig überwiegt aber die große Dankbarkeit für seinen Einsatz, seine Loyalität und die vielen gemeinsamen Momente. Timo hat sich bei uns nicht nur sportlich, sondern auch menschlich einen besonderen Platz verdient“, kann Izmire nicht genug Hüte vor Kohler ziehen. Mach's gut, Legende!