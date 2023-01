Elbmarsch verpflichtet Egestorfs Macknow Angreifer wechselt mit starker Quote an den Deich

Die Eintracht Elbmarsch hat Daniel Macknow für seine Offensivreihe verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten MTV Egestorf an den Deich. Macknow erzielte in 85 Pflichtspielen für den MTV 74 Tore.

Daniel Macknow: "Ich hatte eine tolle Zeit beim MTV und werde einige Personen sehr vermissen. Ich danke allen, die mich unterstützt haben, auch wenn es mal nicht so lief. Es fiel mir wirklich nicht leicht, aber der Aufwand war schon echt groß. Ich freue mich auf das, was kommt und werde "Äsdörp" in guter Erinnerung behalten."