 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Ekstase in Budberg, SV Scherpenberg feiert Kantersieg

Der SV Budberg und der SV Scherpenberg wollen in die Oberliga Niederrhein aufsteigen. Am Samstag waren die Top-Teams der Landesliga 2 im Fernduell gefordert - und es sollte ein packender Schlagabtausch werden.

von Marcel Eichholz · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser
Der SV Budberg feiert einen Last-Minute-Sieg.
Der SV Budberg feiert einen Last-Minute-Sieg. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Es mutet fast an wie ein Psycho-Thriller. Der Aufstiegskampf in der Landesliga, Gruppe 2, nahm am Abend einen weiteren spannungsgeladenen Zwischenschritt. Nachdem der SV Scherpenberg seinen Kantersieg gegen Rhenania Bottrop feierte und der SV Budberg zu patzen schien, schien die Meisterschaft entschieden. In der Nachspielzeit drehte der SVB dann aber das Spiel und kann seinerseits weiter vom Aufstieg träumen. So geht es am Sonntag weiter.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Top-Teams am Samstag gefordert

Heute, 16:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
12
0
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
2
1
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
3
1
Abpfiff

Es war am SV Scherpenberg, im Aufstiegsrennen vorzulegen. Und die Mannschaft hat geliefert. Gegen Absteiger Rhenania Bottrop gab es ein mehr als deutliches 12:0, bei dem Baha Arslanboga mit einem Dreierpack der erfolgreichste Torschütze der Partie. Bis zur Pause konnten die Gäste noch gegenhalten, hielten die Rückstand mit 0:4 noch im erwartbaren Rahmen, nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren dann aber auf. Allein zwischen der 56. und 62. Minute fielen vier Tore, unter anderem drei von Arslanboga. Am Ende war es ein verdienter Erfolg, der doppelt wichtig war, denn der SV Budberg fand beim 2:1 gegen die DJK Blau-Weiß Mintard erst ganz spät in die Erfolgsspur und kann bei der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein weiter hoffen.

Zunächst erarbeiteten sich die Budberger ein Chancenplus, aus dem sie aber kein Kapital ziehen konnten. Florian Mordt vergab nach 18 Minuten die bis dahin beste Gelegenheit der Partie. Ohne Tore ging es schließlich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel agierte der SVB weiter druckvoll, musste aber das 0:1 aus dem Nichts hinnehmen. Niklas Nett brachte die Gäste nach einer Stunde in Front. Die Hausherren stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Gleich mehrere Großchancen blieben ohne Erfolg. Erst in der Nachspielzeit gab es den Ausgleich durch Fynn Jansen (84.). Als die sechste Minute der Nachspielzeit lief, eskalierte die Stimmung auf den Rängen. Denn: Lennart Hahn drehte die Partie und sicherte den Hausherren den Dreier. Mit drei Zählern Vorsprung, aber nur noch einer offenen Partie (Scherpenberg muss noch zweimal ran) hat es Budberg zwar nicht mehr in der eigenen Hand, darf aber weiter vom Aufstieg träumen.

Der Mülheimer FC 97 hat derweil den Klassenerhalt wohl sicher. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den PSV Wesel beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sechs Punkte. Oben Robert Molango traf zunächst in der 31. Minute, ehe er in der Schlussphase der Begegnung den Doppelpack schnürte (78.).

Das sind die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
16:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern
So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray
So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

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