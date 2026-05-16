Ekstase in Budberg, SV Scherpenberg feiert Kantersieg

Der SV Budberg feiert einen Last-Minute-Sieg. – Foto: Markus Becker

Es mutet fast an wie ein Psycho-Thriller. Der Aufstiegskampf in der Landesliga, Gruppe 2, nahm am Abend einen weiteren spannungsgeladenen Zwischenschritt. Nachdem der SV Scherpenberg seinen Kantersieg gegen Rhenania Bottrop feierte und der SV Budberg zu patzen schien, schien die Meisterschaft entschieden. In der Nachspielzeit drehte der SVB dann aber das Spiel und kann seinerseits weiter vom Aufstieg träumen. So geht es am Sonntag weiter.

Es war am SV Scherpenberg, im Aufstiegsrennen vorzulegen. Und die Mannschaft hat geliefert. Gegen Absteiger Rhenania Bottrop gab es ein mehr als deutliches 12:0, bei dem Baha Arslanboga mit einem Dreierpack der erfolgreichste Torschütze der Partie. Bis zur Pause konnten die Gäste noch gegenhalten, hielten die Rückstand mit 0:4 noch im erwartbaren Rahmen, nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren dann aber auf. Allein zwischen der 56. und 62. Minute fielen vier Tore, unter anderem drei von Arslanboga. Am Ende war es ein verdienter Erfolg, der doppelt wichtig war, denn der SV Budberg fand beim 2:1 gegen die DJK Blau-Weiß Mintard erst ganz spät in die Erfolgsspur und kann bei der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein weiter hoffen.

Zunächst erarbeiteten sich die Budberger ein Chancenplus, aus dem sie aber kein Kapital ziehen konnten. Florian Mordt vergab nach 18 Minuten die bis dahin beste Gelegenheit der Partie. Ohne Tore ging es schließlich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel agierte der SVB weiter druckvoll, musste aber das 0:1 aus dem Nichts hinnehmen. Niklas Nett brachte die Gäste nach einer Stunde in Front. Die Hausherren stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Gleich mehrere Großchancen blieben ohne Erfolg. Erst in der Nachspielzeit gab es den Ausgleich durch Fynn Jansen (84.). Als die sechste Minute der Nachspielzeit lief, eskalierte die Stimmung auf den Rängen. Denn: Lennart Hahn drehte die Partie und sicherte den Hausherren den Dreier. Mit drei Zählern Vorsprung, aber nur noch einer offenen Partie (Scherpenberg muss noch zweimal ran) hat es Budberg zwar nicht mehr in der eigenen Hand, darf aber weiter vom Aufstieg träumen.

Der Mülheimer FC 97 hat derweil den Klassenerhalt wohl sicher. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den PSV Wesel beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sechs Punkte. Oben Robert Molango traf zunächst in der 31. Minute, ehe er in der Schlussphase der Begegnung den Doppelpack schnürte (78.).

Das sind die Spiele am Sonntag