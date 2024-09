Eisenbahner SV siegt 5:3 gegen FC Seuzach nach starker erster Hälfte und schwachem Finish Im dritten Meisterschaftsspiel empfing der Eisenbahner SV den FC Seuzach beim Regen. Die Gäste waren in der letzten Saison aus der 3. Liga abgestiegen, doch die Eisenbahner zeigten sich von Beginn an entschlossen. Wie im letzten Spiel gelang ihnen ein Blitzstart: In der 5. Minute verwandelte Andy zur 1:0-Führung. Trotz spielerischer Überlegenheit des FC Seuzach in den ersten 15 Minuten fanden die Eisenbahner schnell ins Spiel und übernahmen die Kontrolle. In der 18. Minute spielte Nikolai einen präzisen langen Ball auf David, der souverän zum 2:0 erhöhte.

In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit drückte Seuzach, doch der Eisenbahner-Torwart Gabriel hielt einen Strafstoss und bewahrte seine Mannschaft vor dem Anschlusstreffer. Mit einer 2:0-Führung ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit startete dominant für die Heimmannschaft. David erzielte erneut in der 51. Minute das 3:0 mit einem sehenswerten Treffer. Wie bereits letzte Woche erhöhte Nikolai in der 70 Minute per direktem Freistoss auf 4:0. Fünf Minuten später legte Jaro für Oliver auf, der zum 5:0 traf. Doch wer dachte, das Spiel sei entschieden, wurde eines Besseren belehrt.