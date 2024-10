Eintracht will für alle Fälle gewappnet sein

Bad KreuznacH . Für die Verbandsliga-Fußballer der SG Eintracht steht die nächste Fahrt nach Mainz an. Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Kurstädter an der Kirschhecke bei der TuS Marienborn. „Ich glaube, weder Marienborn noch wir gucken aufeinander“, untermauert SGE-Co-Trainer Christopher Diedrich, was Chefcoach Thorsten Effgen seit Amtsantritt verlauten lässt: „Wir schauen immer nur auf uns und auch Marienborn hat es absolut nicht nötig“, charakterisiert der 30-Jährige den Gegner als „top besetzt. Sowohl was die Mannschaft angeht, als auch auf der Trainerposition sind sie in Marienborn super aufgestellt“.