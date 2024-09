Eintracht ohne Punkte in der Pfalz

Gegenüber dem 4:0-Pokalerfolg gegen den TuS Steinbach am Mittwoch tauschte Trainer Thorsten Effgen auf gleich auf fünf Positionen. Erwartungsgemäß stand Felix Basting wieder für Julius Schött im Tor. Nach seiner Rippenprellung aus der Vorwoche kam zudem Sebastian Baumann wieder zurück in die Startformation, und auch Antonio Auletta, Jan Wingenter und Ilker Yüksel waren wieder von Beginn an mit von der Partie. Malik Schäfer, Maik Strunk und Thiemo Stavridis saßen dafür auf der Bank, Levi Mukamba konnte die Reise in die Pfalz aus privaten Gründen nicht antreten.

Die Hausherren, die erst am Mittwoch dem TSV Schott Mainz beim knappen 0:1 im Verbandspokal lange Paroli geboten hatten und auch seit drei Meisterschaftsspielen unbesiegt waren, setzten den Tabellenführer von der Nahe schnell unter Druck. Bereits nach sieben Minuten erzielte Florian Simon die Zeiskamer Führung. Eine halbe Stunde später legte Maximilian Krämer sogar das 2:0 nach, erstmals seit dem ersten Spieltag hatte die SGE wieder mehr als einen Gegentreffer kassiert.