Eintracht Norderstedt II vor Meisterschaft, HSV III unter Druck

Spieltag 29 in der Landesliga Hammonia: Mit einem Sieg sichert sich Eintracht Norderstedt II am Wochenende aus eigener Kraft die Meisterschaft, gleichwohl bleibt der Aufstieg in die Oberliga weiter fraglich, weil die Erstvertretung in der Regionalliga um den Klassenerhalt bangt. Der Hamburger SV III muss im Abstiegskampf den SSV Rantzau schlagen.
19. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC St. Pauli III
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - SV Rugenbergen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC Alsterbrüder
So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Victoria II - Hetlinger MTV
So., 10.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuS Osdorf
So., 10.05.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Eintracht Lokstedt
So., 10.05.26 14:30 Uhr Altona 93 II - Eimsbütteler TV II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FC Eintracht Norderstedt II
30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:15 Uhr Hetlinger MTV - Altona 93 II
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Nienstedten
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Hamburger SV III
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC St. Pauli III
So., 17.05.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - Eimsbütteler TV II
So., 17.05.26 13:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Union Tornesch
So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TBS Pinneberg
So., 17.05.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Klub Kosova
