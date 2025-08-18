Eintracht Hohkeppel: Leihe aus der 3. Liga und ein Nationalspieler

Der SV Eintracht Hohkeppel rüstet seinen Kader für die neue Saison in der Mittelrheinliga weiter auf. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West stellt der Klub zwei Neuzugänge vor, die sowohl Erfahrung als auch Entwicklungspotenzial mitbringen: Offensivspieler Ferhat Saglam und Mittelfeldakteur Yusuf Wardak schließen sich der Mannschaft von Cheftrainer Pablo Gonzalez-Huerta an.

Mit Ferhat Saglam erhält der Hohkeppeler Angriff Verstärkung durch einen international erfahrenen Spieler. Der 23-jährige Offensivspieler, der als Rechtsfuß vornehmlich über die Außenbahn kommt, wechselt vom schweizerischen FC Balzers an den Mittelrhein. Seine fußballerische Ausbildung begann der 1,81 Meter große Saglam beim FC Vaduz, ehe er über den USV Eschen in die Schweiz zum SC Brühl wechselte. In Liechtenstein gehört Saglam inzwischen zum Aufgebot der Nationalmannschaft.

„Ferhat weiß, wo das Tor steht und wird uns in der Offensive nachhaltig weiterhelfen. Für sein junges Alter hat er bereits viele Erfahrungen gesammelt“, erklärt Hohkeppels Sportdirektor Kevin Theisen in einer Vereinsmitteilung.

Mit Yusuf Wardak verpflichtet der Verein ein vielversprechendes Mittelfeldtalent. Der 1,88 Meter große, beidfüßige Spieler wurde in Frankfurt geboren und kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom Drittligisten Waldhof Mannheim. Dort sammelte der 19-Jährige erste Erfahrungen im Herrenbereich sowohl bei den Profis als auch in der zweiten Mannschaft. Ausgebildet wurde Wardak in der A-Jugend von Rot-Weiß Frankfurt.

„Yusuf ist ein echter Straßenfußballer und war nie in einem NLZ. Das macht ihn auch aus und bei uns wird er unter seinem alten A-Jugend Trainer Pablo Gonzalez-Huerta, der nun Cheftrainer unserer Ersten im Seniorenbereich ist, weiterentwickelt“, so Theisen weiter.